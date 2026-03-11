PRM presenta proyecto de ley sobre el control del financiamiento en los partidos políticos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, presentó este miércoles ante su bloque de legisladores un proyecto de ley que propone modificaciones a diversos artículos de la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el propósito de fortalecer la integridad del sistema de partidos, reforzar los mecanismos de control del financiamiento político y prevenir la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política.

Paliza explicó que la propuesta busca establecer estándares más rigurosos de transparencia, debida diligencia y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones políticas.

Durante su intervención ante los legisladores del partido y la prensa, Paliza señaló que la política debe responder con firmeza frente a los riesgos que representan las estructuras criminales para la democracia.

“Hemos visto cómo personas vinculadas a la actividad política, a nuestro partido y a otros, han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales. Es una realidad incómoda. Pero la democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola”, expresó.

El proyecto de ley introduce mecanismos orientados a fortalecer los controles internos de los partidos, incluyendo la implementación de programas de cumplimiento normativo (compliance partidario) para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las estructuras dirigenciales y en los procesos de selección de candidaturas.

Asimismo, establece procedimientos de debida diligencia y verificación del origen de los fondos que reciben las organizaciones políticas, con mecanismos de trazabilidad para identificar a los aportantes y prevenir el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Entre las disposiciones propuestas se incluyen nuevos requisitos de integridad para aspirantes a candidaturas, como la presentación de certificaciones de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y autorizaciones para la verificación de la información presentada ante las autoridades partidarias.

La iniciativa también fortalece las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral sobre el financiamiento de los partidos y establece un régimen de consecuencias para los casos de incumplimiento de las normas relacionadas con la transparencia y el control de recursos en la actividad política.

Paliza recordó que esta propuesta responde al compromiso anunciado en su mensaje al país del 24 de noviembre de 2025 de impulsar reformas que fortalezcan la integridad del sistema democrático.

“La política debe ser un espacio de servicio público, no una puerta de entrada para intereses ilícitos. La democracia debe ser un muro frente al crimen, no un refugio”, afirmó.

El presidente del PRM indicó que la organización política ha decidido asumir esta iniciativa con responsabilidad y coherencia, promoviendo reglas más claras y controles efectivos que fortalezcan la confianza ciudadana en la democracia.

“La mejor respuesta frente a cualquier señalamiento no es la retórica, sino la determinación. No es la negación, sino el fortalecimiento institucional”.

Paliza expresó su expectativa de que la propuesta reciba el respaldo de los distintos sectores políticos comprometidos con un país más transparente y con instituciones más sólidas.

El documento fue recibido por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el vocero del PRM ante el senado, Moisés Ayala.