Procuradora: caso Senasa comparable con quiebra banco

La Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, afirmó ayer que el fraude millonario cometido en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) es un caso “de alta prioridad” para el Ministerio Público, y dijo que continuarán trabajando en el “hasta que hayan sanciones penales ejemplarizadoras” para todos los responsables.

Consideró que el caso Senasa solo podría ser comparable con el que, en su momento, ocurrió en el país con el sistema bancario, y advirtió que el grupo de diez imputados y otros a ser incluidos en el proceso, serán los primeros en ser juzgados con el nuevo Código Procesal Penal (CPP).

“Damos certeza de que habrán más, porque ya que los resultados y las pruebas que seguimos teniendo en nuestras manos a partir de la investigación donde se pide la medida, continúa… hay médicos y distintos profesionales del área de la salud, porque evidentemente que estos son procedimientos médicos y no se hicieron solos”, subrayó la titular de la PGR.

La magistrada Yeni Berenice se refirió a ese y otros temas de justicia durante un desayuno que en ocasión de las festividades de Navidad, ofreció a periodistas que cubren las incidencias noticiosas del órgano de persecución.

“Nosotros solamente imputamos lo que se puede probar, y todo lo que hemos dicho en este caso como en otros, las pruebas están ahí, y todo aquél que tocó un peso del seguro nacional de salud donde más de 700,000 dominicanos tienen su salud asegurada, tiene que responder ante la justicia para el Ministerio Publico”

“Es muy indignante ver que a una sola persona se le hicieran más de cinco procesos de cateterismo sin necesitar ninguno, y a otra varias sesiones de radioterapia sin necesitarla, solo para cobrar los recursos. Esto para nosotros es absolutamente criminal”, dijo la titular del órgano de persecución.

Informó que dada la evidencia de que más personas serán imputadas en el caso, habrá un Senasa 2.0. “Estamos profundizando la investigación para ver si alguien, producto de haber sido expuesto a sobreexposición de procedimiento innecesario, puso en riesgo su vida o pudo costarle la vida y también lo del dinero”, dijo Yeni Berenice.

Agregó que la investigación es tan amplia que el MP decidió judicializar el caso en partes separadas, a los fines de facilitar el conocimiento del proceso.

Asimismo, dijo que el caso Senasa tiene que servir a la sociedad dominicana y a todos los sectores para una reflexión.

“Recuerden que aquí están los pensionados, los jubilados, es decir que las personas más vulnerables suelen estar en este seguro, que es el seguro que el Estado tiene que garantizar, porque constitucionalmente la salud es un derecho fundamental”, enfatizó.

Sostuvo que el MP a través de los titulares de la Dirección Nacional de Persecuciòn, Wilson Camacho, y de la PEPCA, Mirna Ortiz ha estado trabajando sin descanso “y va a seguir trabajando para no solo que hayan sanciones penales ejemplarizadoras, sino también para que el Estado decomise y sea restituido cada peso”.

Señaló que por razones del tiempo que lleva el proceso el MP no tiene caso de decomiso pactado con ninguno de los involucrados, pero que sí va a salir para recuperar cada centavo que se haya sustraído de la institución.