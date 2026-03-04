Procuraduría anuncia víctimas tendrán defensa gratis

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Como un “hito” en la tutela de la víctima calificó ayer la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, la expansión del Servicio Nacional de Representación Legal de los derechos de la Víctima (Relevic) a 37 jurisdicciones a nivel nacional, para garantizar una representación legal gratuita, especializada y oportuna, a las víctimas de infracciones penales.

Durante el acto de relanzamiento del proyecto, anunció la incorporación de 100 nuevos abogados especializados con los que se incrementan a 146 los profesionales del Derecho para asistir a las víctimas, especialmente a las más vulnerables, desde el inicio del proceso.

“Las víctimas ya no enfrentarán el proceso penal en desventaja, la justicia no será un privilegio sino un derecho inalienable”, enfatizó al tiempo de agradecer a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por su apoyo clave en la formación y asistencia técnica, y a todos los equipos de apoyo interno.

Casos y logros obtenidos

En el período 2020-2025 el Relevic recibió un total de 2,539 casos, obtuvo sentencias en 1,182 de ellos, e indemnizaciones a favor de las víctimas por un total de RD$1,259,547.502, según el informe estadísticos del proyecto.

En el acto, en un hotel de esta capital, con la presencia de diversas autoridades e invitados especiales, habló también la directora del Relevic, magistrada Rosalba Díaz Henríquez, quien dijo que este proceso de fortalecimiento territorial del programa, “responde a una visión clara de descentralización y mejora continua, alineada con las políticas impulsadas por la Procuradora Genereal de la República”.

El Relevic se fundamenta en la Constitución, el Código Procesal Penal, y Resolución 0010/2007 PGR.