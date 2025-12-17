Procuraduría inauguró ayer centro integral justicia Haina

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Un nuevo centro integral de acceso a la justicia fue inaugurado ayer en Haina, en un acto encabezado por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.

El centro alojará la Fiscalía Comunitaria, Juzgado de Paz , Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales y la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes.

Está ubicado en la calle El Seguro, casi esquina la vieja carretera Sánchez, en el referido municipio.

La procuradora dijo que la inauguración del centro era un reclamo de la comunidad, que ya no tendrá que trasladarse a la sede de San Cristóbal para recibir los servicios del Ministerio Público.

“Hoy nos encontramos en el municipio de Haina, una tierra laboriosa, cuya historia está tejida con esfuerzo diario de hombres y mujeres que se levantan a luchar por un futuro mejor”, resaltó.

Agregó que ese municipio es vital para la industria y para el desarrollo del país.

“Un municipio que trabaja con dignidad y tesón merece un Ministerio Público que esté a la altura de su comunidad, cercano, accesible, honesto y eficiente”. subrayó.

Agregó que el Ministerio Público continuará abriendo otros centros de atención integral, “con un modelo de justicia comunitaria, en un ecosistema de seguridad diseñado para garantizar el acceso oportuno a la justicia”, puntualizó.

En el acto participaron funcionarios y autoridades militares, entre ellos, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama; la gobernadora provincial de San Cristóbal, Pura Casilla; el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa y el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional.

También, el senador y el alcalde Gustavo Lara y Osvaldo Ramírez, respectivamente; así como procuradores adjuntos.