¿Cuál fue la producción de galones de agua potable que alcanzó República Dominicana en 2025?

Santo Domingo. - La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) mantuvo una producción estable de agua potable que alcanzó un promedio diario de 436.5 millones de galones a lo largo del año 2025.

Así lo reveló el director general, Felipe Suberví, quien puntualizó que, en el transcurso de este año, la implementación de nuevos equipos y maquinarias fortaleció la capacidad de respuesta de la institución a la población del Distrito Nacional y la provincia.

“La producción total que produjo la institución fue 159,180.46 millones de galones, cifra que permitió sostener la demanda del Gran Santo Domingo”, destacó el Suberví.

El ingeniero explicó que el 69.21% del agua provino de sistemas superficiales como Valdesia y Haina-Manoguayabo, mientras que el 30.79% restante correspondió a fuentes subterráneas. Esto permitió que se mantenga el suministro por encima de los 420 millones de galones diarios durante todo el año.

“La combinación de ambas fuentes nos permitió mantener la estabilidad del servicio y asegurar un suministro por encima de los niveles requeridos”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario precisó que, en materia de distribución, la institución corrigió 7,890 averías, entre ellas 332 de grandes diámetros. Indicó que entre los sectores beneficiados se encuentran Villa Consuelo, La Zurza, Pantoja, Los Alcarrizos y Gazcue.

Asimismo, detalló que las brigadas de la Corporación ejecutaron 659 desobstrucciones, a fin de mejorar la presión del agua en puntos críticos del Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este, Norte y Oeste.

“Cada intervención contribuye a mejorar la presión y la continuidad del agua en zonas donde históricamente se registran dificultades”, sostuvo.

El servidor público subrayó que los equipos técnicos trabajaron 323 válvulas, incluyendo instalación, reparación y sustitución, además de 28 empalmes en los barrios Herrera, San Gerónimo, El Millón, Cristo Rey, Arroyo Hondo, El Almirante y Villa Mella. Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento de las redes de abastecimiento y a mejorar la continuidad en el servicio.

Fellito Suberví también destacó los avances en el sistema de alcantarillado sanitario, donde se limpiaron más de 1 millón de metros lineales de tuberías, se intervinieron más de 32,000 registros internos y externos y se repararon 330 acometidas.

Precisó que la entidad estatal respondió a 10,263 reportes ciudadanos, con trabajos en sectores como Gazcue, Ciudad Nueva, Los Mina, Sabana Perdida, Ciudad Juan Bosch, Villa Mella, Bella Vista, entre otros.

Al referirse al área electromecánica, Fellito indicó que las brigadas realizaron 1,758 intervenciones, incluyendo mantenimientos preventivos, reparaciones e instalaciones de equipos esenciales para el funcionamiento de los sistemas de bombeo.

El director de la CAASD expuso que la institución cerró el 2025 con la ejecución de importantes mejoras en producción, distribución, respuesta operativa y modernización tecnológica. Reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo el suministro de agua potable y el sistema sanitario del Gran Santo Domingo.