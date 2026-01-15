Productores confían que nuevo ministro de Agricultura devuelva confianza al sector agropecuario

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Mao, Valverde.- Tras la designación de Francisco Oliverio Espaillat Bencosme como nuevo ministro de Agricultura, los productores de la Línea Noroeste confían que el sector agropecuario pueda resurgir y lograr los cambios que el país necesita para garantizar la alimentación del pueblo.

“Nosotros los agricultores queremos agradecerle al presidente Luis Abinader y felicitarlo por la nueva designación de Francisco Oliverio porque nos ha traído paz, tranquilidad y sobre todo que ha devuelto confianza en el sector”, afirmó el dirigente agrícola y presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Valverde (Copava), Iván Tió.

Dijo que con la nueva administración en el Ministerio de Agricultura no solo ganan los productores agrícolas sino el Gobierno y el sector agropecuario en pleno en toda la geografía nacional.

Iván Tió, quien es productor de arroz y banano, manifestó que el sector agrícola tiene como reto frenar la importación desconsiderada y abusiva de arroz, leche, huevos y cerdos en desmedro de los productores nacionales.

De acuerdo con el dirigente, a finales de los años 2024 y 2025 hubo importaciones de arroz en el país de 4.7 millones de quintales que dejaron un lucro de cerca de 4 mil millones de pesos.

“Fue un golpe bajo para el sector agrícola y eso frenó la agricultura y afectó a los agricultores. Estamos prácticamente seguros que el nuevo ministro entenderá la música del presidente Abinader con los agricultores. Pasamos un gran sacrificio y ahora confiamos en nuevos amaneceres”, explicó.

Iván Tió, dirigente agrícola de Valverde

Afirmó que la importación de arroz no se necesita en el país porque aquí tiene capacidad de producir lo suficiente para el consumo nacional y también para exportar, si es necesario. Informó que a nivel nacional se siembra un millón 300 mil tareas dos veces al año que produce hasta 14 millones de quintales del cereal.

Asimismo, indicó que este rubro genera entre 250 y 300 mil empleos directos e indirectos a nivel nacional, movilizando al año 45 mil millones de pesos desde la cosecha hasta la comercialización, cerca de un 4 por ciento al Producto Interno Bruto.

Iván Tió sostuvo que el sector agrícola requiere la tecnificación necesaria de mano de obras debido a que es imposible mecanizar todos los procesos del campo. También, dijo que se hace urgente enfrentar el tema de la contratación de mano de obra extranjera, específicamente haitiana, debido a los constantes conflictos con la Dirección General de Migración, lo que afecta la producción agrícola.

El dirigente agrícola destacó, además, la producción de plátano y banano de Mao, Valverde, Montecristi y otros pueblos de la Línea Noroeste. Aseguró que para la Línea Noroeste el banano representa la zona franca que motoriza el desarrollo de las comunidades y la economía de la gente.