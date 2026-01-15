Expectativas del campo
Productores confían que nuevo ministro de Agricultura devuelva confianza al sector agropecuario
Esperan que se frenen las importaciones de arroz, leche, cerdos y huevos, que afectan la producción nacional.
Mao, Valverde.- Tras la designación de Francisco Oliverio Espaillat Bencosme como nuevo ministro de Agricultura, los productores de la Línea Noroeste confían que el sector agropecuario pueda resurgir y lograr los cambios que el país necesita para garantizar la alimentación del pueblo.
“Nosotros los agricultores queremos agradecerle al presidente Luis Abinader y felicitarlo por la nueva designación de Francisco Oliverio porque nos ha traído paz, tranquilidad y sobre todo que ha devuelto confianza en el sector”, afirmó el dirigente agrícola y presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Valverde (Copava), Iván Tió.
Dijo que con la nueva administración en el Ministerio de Agricultura no solo ganan los productores agrícolas sino el Gobierno y el sector agropecuario en pleno en toda la geografía nacional.
Iván Tió, quien es productor de arroz y banano, manifestó que el sector agrícola tiene como reto frenar la importación desconsiderada y abusiva de arroz, leche, huevos y cerdos en desmedro de los productores nacionales.
De acuerdo con el dirigente, a finales de los años 2024 y 2025 hubo importaciones de arroz en el país de 4.7 millones de quintales que dejaron un lucro de cerca de 4 mil millones de pesos.
“Fue un golpe bajo para el sector agrícola y eso frenó la agricultura y afectó a los agricultores. Estamos prácticamente seguros que el nuevo ministro entenderá la música del presidente Abinader con los agricultores. Pasamos un gran sacrificio y ahora confiamos en nuevos amaneceres”, explicó.
Afirmó que la importación de arroz no se necesita en el país porque aquí tiene capacidad de producir lo suficiente para el consumo nacional y también para exportar, si es necesario. Informó que a nivel nacional se siembra un millón 300 mil tareas dos veces al año que produce hasta 14 millones de quintales del cereal.
Asimismo, indicó que este rubro genera entre 250 y 300 mil empleos directos e indirectos a nivel nacional, movilizando al año 45 mil millones de pesos desde la cosecha hasta la comercialización, cerca de un 4 por ciento al Producto Interno Bruto.
Iván Tió sostuvo que el sector agrícola requiere la tecnificación necesaria de mano de obras debido a que es imposible mecanizar todos los procesos del campo. También, dijo que se hace urgente enfrentar el tema de la contratación de mano de obra extranjera, específicamente haitiana, debido a los constantes conflictos con la Dirección General de Migración, lo que afecta la producción agrícola.
El dirigente agrícola destacó, además, la producción de plátano y banano de Mao, Valverde, Montecristi y otros pueblos de la Línea Noroeste. Aseguró que para la Línea Noroeste el banano representa la zona franca que motoriza el desarrollo de las comunidades y la economía de la gente.
