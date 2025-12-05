El pronóstico del clima para este sábado y domingo de diciembre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) dijo que este sábado, la vaguada que está en el país se alejará gradualmente, permitiendo la entrada de una masa de aire con bajo contenido de humedad asociada a un sistema anticiclónico, favoreciendo un ambiente mayormente soleado y poco nuboso en gran parte del territorio nacional, ideal para el disfrute de actividades al aire libre.

“No obstante, el viento del este podría arrastrar ligeros parches nubosos y generar chubascos ampliamente aislados hacia zonas como María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, El Seibo, Barahona y Pedernales, especialmente desde la mañana y, con mayor probabilidad, durante la tarde”, explicó.

Indicaron además que debido a factores como el viento del noreste y el acercamiento ocasional de sistemas frontales, las temperaturas se mantendrán frescas y agradables, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día.

“Estas condiciones serán aún más notorias en las zonas montañosas y sus valles, donde también es común la formación de nieblas o neblinas”, puntualizaron.

La entidad reveló además que este domingo, se pronostica el acercamiento de una débil vaguada hacia el país, la cual, en combinación con el viento predominante del este/sureste, provocará desde las horas matutinas nublados ocasionales con chubascos débiles a localmente moderados y posibles ráfagas de viento en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Y en horas de la tarde, esta actividad se extenderá hacia localidades como San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, entre otros puntos del suroeste y de la Cordillera Central hasta primeras horas de la noche.