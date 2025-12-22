Propeep culmina primera etapa de celebraciones navideñas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco del programa La Brisita Navideña y siguiendo las instrucciones del presidente Luis Abinader, los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) ha desarrollado más de 60 actividades del 1ro. al 21 de Diciembre, con motivo de las fiestas de Navidad en distintas provincias y municipios del país, llevando alegría, solidaridad y esperanza a miles de familias dominicanas.

Estas iniciativas forman parte del compromiso del Gobierno de acercar las políticas sociales a las comunidades más vulnerables, especialmente durante una época tan significativa como la Navidad, caracterizada por el compartir, la unidad familiar y la renovación de valores cristianos y humanos.

El director general de Propeep, Robert Polanco, explicó que las actividades navideñas realizadas incluyen encendidos de Parques de Luces, jornadas de inclusión social especial, Paseo de los Colores, almuerzos y cenas navideñas, así como la entrega de electrodomésticos y artículos del hogar a familias de escasos recursos.

De igual forma, se han desarrollado presentaciones artísticas, actividades culturales y conciertos cristianos, creando espacios de sana convivencia y celebración comunitaria.

“Estas acciones reflejan el interés del presidente Luis Abinader de que ninguna familia dominicana se quede sin sentir la alegría de la Navidad. Estamos recorriendo todo el territorio nacional llevando luz, colorido, solidaridad y un mensaje de esperanza a nuestra gente”, expresó Polanco.

Los Parques de Luces, uno de los atractivos más esperados por niños, jóvenes y adultos, se han convertido en puntos de encuentro familiar, donde la música, las luces y las decoraciones navideñas fortalecen el espíritu festivo y fomentan la integración social. A su vez, las jornadas de inclusión social han permitido acercar servicios y ayudas directas a comunidades vulnerables, reafirmando el enfoque humano de estas iniciativas.

Las cenas y almuerzos navideños han sido organizados en coordinación con líderes comunitarios, autoridades locales y organizaciones sociales, permitiendo que cientos de familias compartan un momento especial en un ambiente de fraternidad y respeto. Asimismo, la entrega de electrodomésticos ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, especialmente de madres solteras, adultos mayores y personas en condiciones de vulnerabilidad.

Propeep también ha promovido actividades de carácter espiritual, como conciertos cristianos y mensajes de reflexión, resaltando los valores de la fe, la paz y la solidaridad que caracterizan la celebración del nacimiento del Niño Jesús.

Con estas 66 actividades navideñas, Propeep reafirma su compromiso de seguir trabajando por el bienestar social, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo una Navidad digna, solidaria y llena de esperanza para todas las familias dominicanas.