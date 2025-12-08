Propeep inicia almuerzos navideños con familias con niños autistas y discapacidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, encabezó este martes el inicio de los almuerzos navideños con niños y adolescentes con condiciones especiales del municipio Santo Domingo Oeste, donde reafirmó el compromiso del Gobierno con esta población y con sus familias.

El encuentro formó parte de las actividades inclusivas que desarrolla la institución estatal durante el periodo navideño.

Durante su discurso, Polanco recordó que su compromiso con ese sector nació tras participar en una caminata en el Jardín Botánico, donde pudo conocer de cerca la experiencia de un niño llamado Lucas.

El funcionario explicó que durante ese recorrido, conversó con el padre del niño (Leonel Sánchez), sobre los desafíos que viven las familias que tienen hijos con alguna condición, lo que motivó a Propeep a involucrarse más activamente en iniciativas de apoyo integral.

Polanco dijo que a partir de ese acercamiento, Propeep desarrolló un plan piloto en Santo Domingo Oeste, visitando hogares y acompañando a familias que requieren asistencia especializada.

“Aquí veo a varias de esas familias. Fuimos a sus casas y estuvimos con ustedes. Ese compromiso sigue firme”, expresó.

El director de Propeep dijo que, aunque existe una ley que obliga a las instituciones a contratar un 5 % de personas con discapacidad, la mayoría solo se limita a dar los empleos.

Aseguró que el deber del Estado es más amplio y profundo, porque “no solo se trata de contratar, sino que cada institución debe crear programas reales de apoyo, en coordinación con los rectores de la política pública, como Conadis y el CAID, para acompañar a las familias que viven esa realidad”.

Anunció, además, que Propeep integrará a madres, padres y tutores con espíritu emprendedor al programa Renacer, una plataforma de apoyo económico y de capacitación que impulsa Propeep con iniciativas productivas.

Explicó que ese esfuerzo busca que las familias emprendedoras con algún miembro con condición especial tengan acceso a oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida.

Polanco destacó que Propeep ha asumido esa causa como prioritaria dentro de su agenda social y que una muestra de ello es que adelantó ese almuerzo, que estaba programado para después del día once del mes corriente, a fin de adecuarla a las necesidades de esas familias.

En el almuerzo, donde participaron decenas de niños adolescentes y sus familias, también estuvo presente el presidente del Consejo Nacional para la Discapacidad (Conadis), Benny Metz; el director del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), Fernando José Benoit; comunitarios y líderes sociales de Santo Domingo Oeste.

El titular de Propeep afirmó que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha mostrado un compromiso firme con el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad.

Precisó que el acompañamiento continuará y que no habrá abandono ni retrocesos.

“Ni el presidente ni los funcionarios que estamos aquí los vamos a desamparar. Estos niños y jóvenes nos necesitan, y estaremos a su lado”, expuso.

El funcionario destacó el valor y la entrega de las madres, padres y cuidadores de esos niños y adolescentes, a quienes describió como pilares fundamentales.

La actividad, que incluyó almuerzo, juegos inflables, dinámicas y presentaciones, reunió a decenas de familias que compartieron con las autoridades en un ambiente festivo y de integración.

Propeep continuará sus operativos especiales de Navidad en distintos puntos del país, con énfasis en iniciativas de carácter inclusivo.