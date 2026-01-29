Propeep presenta Plan Piloto de Transformación Urbana en el barrio Enriquillo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), encabezada por su director Robert Polanco, presentó este jueves el Plan Piloto de Transformación Urbana en el barrio Enriquillo, una iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida de las familias mediante la intervención integral de viviendas, espacios comunitarios y el embellecimiento del entorno urbano.

El acto se desarrolló en el sector Enriquillo, a la altura del kilómetro 9½ de la autopista Duarte, en la franja territorial por donde se desplazará la futura Línea 2-C del Metro de Santo Domingo, que conectará desde el kilómetro 9 hasta la entrada de Los Alcarrizos.

En esta primera etapa, Propeep proyecta remozar, aproximadamente, 100 viviendas hasta el 18 de febrero del presente año, además de sus entornos incorporando la muralización de arte público como herramienta de transformación social, fortalecimiento de la identidad cultural y cohesión comunitaria.

Barrio Enriquillo

Durante su intervención, Polanco destacó que la iniciativa responde a la visión del presidente Luis Abinader de colocar a las personas en el centro de las políticas públicas. Señaló que el proyecto busca crear comunidades más dignas, seguras e inclusivas, donde la mejora del entorno físico vaya acompañada del fortalecimiento del tejido social y el sentido de pertenencia de los residentes.

El plan, denominado “Mejoramiento de viviendas y embellecimiento urbano con arte público en el Barrio Enriquillo”, contempla acciones de remozamiento habitacional, adecuación de espacios comunes y creación de áreas públicas representativas, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Otros alcances del Proyecto



Barrio Enriquillo

Al explicar el alcance del proyecto, Robert Polanco, sostuvo que el primer componente de esta iniciativa consiste en la intervención integral de la viviendas: con cambio de techo, pintura, empañetado, embellecimiento urbano, que genera una transformación visible en el entorno del sector Enriquillo, de Herrera.

En tanto que el segundo componente es de capacitación para emprendedores del sector y zonas aledañas, que contará con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) y Las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el cual se llevará acabo a través del programa Renacer Contigo de Propeep.

Agregó, que uno de los ejes fundamentales no es solo físico, sino el humano y “por eso quiero ser claro, a este proyecto le estamos sumando un eje cultural, artístico y gastronómico, que nos permitirá contar la propia historia propia y del país, rescatar nuestra identidad y proyectar el talento de nuestra gente a otras latitudes del mundo” precisó el funcionario.

Barrio Enriquillo

Indicó que esta experiencia permitirá generar aprendizajes y buenas prácticas que podrán ser replicadas en otros territorios vulnerables del país, consolidando un modelo de intervención territorial más humano, sostenible e inclusivo.

El funcionario precisó que con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo urbano integral y la mejora continua de las condiciones de vida en las comunidades de la República Dominicana.