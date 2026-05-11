Propeep realiza donación de enseres a la Defensa Civil en Santo Domingo Oeste

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La Dirección General de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) realizó este viernes una donación de equipos y electrodomésticos a los miembros de la Defensa Civil del municipio Santo Domingo Oeste, con el objetivo de fortalecer las condiciones de trabajo de los voluntarios que brindan asistencia en situaciones de emergencia.

Al encabezar el acto de entrega Robert Polanco destacó el compromiso de la institución con los hombres y mujeres que diariamente arriesgan sus vidas para proteger a las comunidades más vulnerables, no solo del municipio Santo Domingo Oeste, sino de todo el país.

Robert Polanco afirmó que el presidente Luis Abinader tiene una alta valoración del trabajo que realizan los miembros de la Defensa Civil, compuestos por hombres y mujeres que dejan todo para salvar la vida de los demás.

El funcionario agregó que: “El presidente también está interesado en suplir muchas de las necesidades que ustedes tienen, porque trabajan en favor de los dominicanos más vulnerables y los momentos más difíciles de la población”, precisó Polanco.

Recordó que Propeep ha mantenido una estrecha colaboración con la Defensa Civil en distintos operativos y emergencias nacionales, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la protección y asistencia de la ciudadanía.

Robert Polanco

Solicitud de enseres



Los miembros de la Defensa Civil de la estación Lima 3 de este municipio realizaron la solicitud, y el director de Propeep autorizó la entrega de una nevera, un bebedero, greca-cafetera, un microondas, una licuadora, abanicos y seis cubetas de pintura de diferentes colores, entre otros artículos.

Director ejecutivo de la Defensa Civil



En tanto, el director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, agradeció profundamente al director de Propeep, Robert Polanco, por este importante donativo que fortalece la capacidad operativa de la Defensa Civil en esta zona vulnerable del municipio Santo Domingo Oeste.

“Esta entrega llega en un momento crucial, previo al inicio de la temporada ciclónica, y representa un respaldo significativo para los hombres y mujeres voluntarios que trabajan de manera permanente al servicio de la población en esta estación de Lima 3”, expresó Salas.

Acto de entrega



Además de los miembros voluntarios de la Defensa Civil, acompañaron a Robert Polanco el director provincial de la Defensa Civil en Santo Domingo Oeste, Jesús Vargas; el subdirector municipal, Ramón Gill; y la intendente de la Gobernación, Tania Ferreira, entre otras personalidades.