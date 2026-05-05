Propone que alcaldías gestionen fondos para el asfaltado de calles

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El dirigente político y comunicador Pablo Román propuso que las alcaldías asuman la administración directa de los fondos destinados al asfaltado de calles, con el objetivo de acelerar la ejecución de obras y responder de manera más efectiva a las necesidades de la población.

Román sostuvo que la centralización de estos recursos ha ralentizado históricamente los procesos, afectando a comunidades que requieren soluciones urgentes en materia de infraestructura vial.

“El modelo actual no está dando respuestas a tiempo. Las alcaldías conocen cada barrio, cada calle y cada necesidad. Son ellas las que deben tener el control del asfaltado”, afirmó.

Como ejemplo, citó el caso de Santo Domingo Este, donde —según indicó— existen numerosos sectores con calles deterioradas que podrían ser intervenidas con mayor rapidez si el cabildo dispusiera directamente de los recursos.

“El ciudadano no puede seguir esperando meses o años por una obra que su ayuntamiento podría resolver en menor tiempo si contara con los fondos”, agregó.

Román explicó que su propuesta contempla que el Ministerio de Obras Públicas mantenga un rol de supervisión técnica, garantizando la calidad de los trabajos sin limitar la capacidad de gestión de los gobiernos locales.

Asimismo, destacó que esta iniciativa no solo agilizaría los procesos, sino que también fortalecería la descentralización, aumentaría la transparencia en el uso de los recursos públicos y mejoraría la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Cito como urgentes, los casos de los sectores Los Trinitarios, Juan Pablo Duarte, Cancino I, Narcisa, Bello Campo, Alma Rosa I, Villa Faro, Los Mameyes, así como la avenida Charles de Gaulle, la carretera Mella, entre muchos otros.

Finalmente, hizo un llamado al Poder Ejecutivo para evaluar esta propuesta como una alternativa viable que permitiría transformar la gestión del asfaltado en todo el país, iniciando por municipios de alta demanda como Santo Domingo Este.