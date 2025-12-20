Propone convertir La Victoria en Centro de Detención para Policías y Militares infrinjan la ley

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El jurista Vinicio Aquino Figuereo, propuso al Gobierno convertir el recinto penitenciario La Victoria en un centro especializado para Policías y Militares que infraguen la ley en la República Dominicana, ya que no existe un penal adecuado para estos internos pulgar penas.

Aquino, manifestó que ha visitado algunos centros de retención para Policías y Militares, especialmente la cárcel de Operaciones Especiales en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste y el Polvorín, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, donde la situación de los agentes privados de libertad es muy precaria "por lo limitado del espacio físico y el hacinamiento en que viven los internos, precisamente por el elevado número de reclusos y las limitaciones donde cumplen condenas de hasta 30 años de prisión" señaló.

Vinicio Aquino clama por seguridad y trato humano para estos ciudadanos

El abogado clamó al Gobierno central para que acuda en auxilio de estos imputados, y planteó que si bien es cierto que han faltado a la ley, dijo que ellos también merecen recibir un trato digno y apegado a las exigencias de las garantías fundamentales de derechos humanos.

"De estos espacios que se vacían podrían ser destinados para estos agentes que cumplen prisión, donde estarían más cómodos, en condiciones más humanas, con vigilancia médica, área deportiva, espacio para un buen aseo y disfrutar de una buena carrera profesional" planteó el togado.

Concluyó en que, luego darse todo el proceso ante planteado, las Cárceles de Operaciones Especiales, la del Polvorín y otras existentes, sólo como Cárceles preventivas.