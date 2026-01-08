Propuesta para unir a las entidades que gestionan tránsito

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Ante la gran cantidad de fallecidos todos los años por accidentes de tránsito, alrededor de tres mil, y un costo equivalentes al 2.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector salud, el diputado por el Distrito Nacional, Tobías Crespo, sometió un proyecto de ley para unificar con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), las entidades que deben velar por la regulación del tránsito vehicular en las vías.

Explicó que ley tiene por objeto unificar los presupuestos, personal, recursos, obligaciones de la Comisión Militar y Policial (Comipol) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC) y del Programa de Asistencia Vial en Carreteras (Acarrea) del Ministerio de Interior y Policía (MIP) para fortalecer las atribuciones y competencias de la entidad que no hace tanto fue creada.

Recordó que la institución facultada por ley, tiene solo para todo este año un presupuesto de 73 millones de pesos.

Dijo que sin embargo, los recursos que maneja Comipol, que no tiene las atribuciones ni competencias asignadas por ley a través de RDVial, son “incontables” y la asistencia vial es un componente importante y preventivo para salvar situaciones en las calles, por lo que debe fortalecerse el ente u órgano que facultado a prevenir, vigilar, monitorear y control el uso de las vías públicas.

Tobías Crespo, del partido Fuerza del Pueblo (FP) señaló que la unificación de estas instituciones, contribuirá de manera significativa, no solo a mejorar el tránsito vehicular en las diferentes calles y avenidas del Distrito Nacional, donde se ha convertido en una verdadera osadía conducir, sino en todo el territorio nacional.

“Cuando las personas se juntan en los colmados, colmadones, farmacias u otros establecimientos comerciales, y hablan del tránsito, dicen que tienen miedo de salir a las calles, no sólo por los cuellos de botellas o tapones, sino por la falta de organización y cumplimiento de las normativas del tránsito”, expresó.

El congresista de la Circunscripción número dos del Distrito Nacional dijo que la pieza, busca además reducir duplicidades, prevenir y reducir las violaciones a las leyes de tránsito, que son frecuentes y los accidentes.