Protección infantil y nuevos desafíos: lo que dijo la presidenta de CONANI

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Ligia Pérez Peña, junto a la jurista Dilia Leticia Jorge Mera, presentó los avances en la reforma de la Ley 136-03, vigente desde 2003, con el objetivo de adecuarla a los desafíos actuales que enfrentan niños, niñas y adolescentes en República Dominicana.

La normativa, considerada pionera en su momento, hoy muestra vacíos que requieren actualización. Entre los principales ejes de la reforma se incluyen la salud mental, la ciberseguridad y el derecho a ser escuchados, temas que surgieron tras un proceso de consulta con más de 70 instituciones y la participación de más de 900 menores.

Los niños y adolescentes consultados señalaron tres prioridades: ser escuchados en las decisiones que afectan su bienestar, contar con mayor seguridad frente al ciberacoso y bullying, y recibir atención integral en salud mental.

La propuesta también refuerza el principio del interés superior del niño, establece un procedimiento judicial familiar más ágil y clarifica los roles de las instituciones dentro del sistema de protección.

“Queremos que cada decisión esté justificada en función del bienestar de la niñez”, explicó Pérez Peña en el programa Hoy Mismo de Color Visión.

El borrador será socializado en los próximos meses y posteriormente remitido al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, donde se realizarán vistas públicas para consulta ciudadana.

Con esta reforma, CONANI busca garantizar que la legislación responda a los retos contemporáneos y que la niñez dominicana cuente con un marco jurídico sólido que proteja sus derechos en todos los ámbitos de la vida social y digital.