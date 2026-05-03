COE
Provincia Valverde, en alerta verde prevención ante vertido de la presa de Monción
los efectos de las lluvias que han estado ocurriendo en los últimos seis días y, según el en su informe del Comité de Presas y Embalses, la prensa de Monición se encuentra en el nivel 280.16 metros sobre el nivel del mar
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde a la provincia Valverde, de acuerdo con el boletín hidrológico y meteorológico emitido este domingo, debido a los efectos de las lluvias registradas durante los últimos seis días y al caudal de vertido de la presa de Monción, que se sitúa en 16.97 metros cúbicos por segundo (m³/s).
Según el informe del Comité de Presas y Embalses, la presa de Monción se encuentra en el nivel 280.16 metros sobre el nivel del mar (msnm).
Por tal razón, se procederá a aumentar la generación con ambas unidades. Asimismo, el contraembalse de Monción está siendo regulado mediante las unidades de generación y actualmente presenta vertidos, indicó el COE.
La alerta verde fue emitida a toda la provincia, específicamente para la franja desde el contraembalse de la presa de Monción hasta confluencia del río Yaqué del Norte, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.