Provincia Valverde, en alerta verde prevención ante vertido de la presa de Monción

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde a la provincia Valverde, de acuerdo con el boletín hidrológico y meteorológico emitido este domingo, debido a los efectos de las lluvias registradas durante los últimos seis días y al caudal de vertido de la presa de Monción, que se sitúa en 16.97 metros cúbicos por segundo (m³/s).

Según el informe del Comité de Presas y Embalses, la presa de Monción se encuentra en el nivel 280.16 metros sobre el nivel del mar (msnm).

La provincia está en alerta.

Por tal razón, se procederá a aumentar la generación con ambas unidades. Asimismo, el contraembalse de Monción está siendo regulado mediante las unidades de generación y actualmente presenta vertidos, indicó el COE.

La alerta verde fue emitida a toda la provincia, específicamente para la franja desde el contraembalse de la presa de Monción hasta confluencia del río Yaqué del Norte, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.