Las provincias que continúan en alerta este jueves

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que ocho provincias se mantienen en alerta amarilla y diez en alerta verde debido a la incidencia de una vaguada que continúa generando aguaceros en el país.

En alerta amarilla se encuentran Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

Mientras que en alerta verde permanecen La Altagracia, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, Barahona, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) y La Vega.

La alerta fue emitida hace aproximadamente 10 horas y se mantiene vigente ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Clima de hoy

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó en su boletín de las 6:00 de la mañana de este jueves que, durante las horas matutinas, se registrarán chubascos hacia provincias como La Altagracia, Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales.

Para la tarde, se prevén incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento en localidades del noroeste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, especialmente en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde y Puerto Plata.