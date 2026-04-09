Alcaldía inaugura bulevar Corniel- Gatón

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Salcedo. Con la presencia de diversas personalidades ligadas al desarrollo de este municipio, la alcaldía inauguró el “Bulevar Corniell – Gatón”, obra que fue construida en honor a los destacados filántropos ya fallecidos, Nelson Antonio Corniell (Don Tono) y a su esposa Doña Bienvenido Gatón.

Al dirigirse a los presentes, el alcalde Juan Ramón Hernández valoró la sensibilidad y la capacidad de servicios que, para realizar sus diferentes actividades filantrópicas, ejecutaron durante toda su vida los esposos Don Tono y Bienvenida.

En ese sentido manifestó, que más que la inauguración de un espacio físico la alcaldía que preside celebra la memoria viva de dos seres humanos cuya entrega dejó huellas imborrables en el municipio Salcedo.

El alcalde Juan Ramón Hernández dijo de igual manera, que tanto la sala capitular como desde su despacho se ha honrado con sensibilidad y profundo sentido humano la vida de Doña Bienvenida Gatón y Don Nelson Antonio Corniel, (Tono) dos pilares que dedicaron su existencia a impulsar el desarrollo, la solidaridad y las mejores causas de Salcedo.

Imágenes de la actividad

“El Bulevar Familiar Corniel Gatón no es solo un lugar para el encuentro; es un símbolo de amor por la comunidad, de compromiso desinteresado y de valores que trascienden generaciones. En cada paso que se dé en este espacio, vivirá el legado de quienes creyeron en un municipio más justo, unido y humano”, dijo

A nombre de la familia dio las gracias el hermano de don Tono, el destacado dirigente deportivo, Juan Carlos Corniell, quien manifestó su entusiasmo por la obra dedicada a los esposos fallecidos Don Tono y Doña Bienvenida, dos ejemplos que generaciones diversas de esta ciudad han admirado por su entrega y servicio a toda la comunidad.

En el acto, además participaron el otro hermano de don Tono, el empresario Thermo Corniell, Asunción Paulino Rivas (Chuna), directora provincial de cultura de Hermanas Mirabal, el Intendente del Cuerpo de Bomberos de Salcedo, Félix Toribio, el director provincial de salud, Francisco Eligio Duarte Canaán, así como José Daniel Toribio, secretario de la sala capitular, entre otros.