Anuncian jornada social en Las Matas de Santa Cruz en honor al legado de Nelsy Cruz

A propósito del cumplimiento de los nueve meses del trágico incidente en el Jet Set que termino con la vida de la Gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, su hermano, Nelson Cruz, exjugador de Grandes Ligas y presidente de la Fundación Boomstick23, anunció la realización de una amplia jornada de actividades sociales, educativas, deportivas y culturales en Las Matas de Santa Cruz, como un homenaje a su legado de servicio público.

“Nelsy vivió siempre pensando en su gente, en cómo abrir oportunidades y en cómo servir con humildad. Esta jornada no es solo un homenaje a su memoria, es una manera de continuar su misión, de seguir sembrando esperanza donde ella tanto luchó”, expresó Nelson Cruz.

Los hermanos Nelsy y Nelson Cruz

La iniciativa, que se desarrollará los días viernes 9 y sábado 10 de enero de 2026, contempla reconocimientos a estudiantes sobresalientes y a figuras históricas de la comunidad, una conferencia motivacional, un concierto artístico, un operativo médico, evaluaciones deportivas para jóvenes peloteros, clínicas deportivas con jugadores de Grandes Ligas y la entrega de un camión de bomberos al municipio, entre otras acciones de alto impacto social.

El destacado exjugador de Grandes Ligas añadió que su motivación principal es mantener vivo el ejemplo de su hermana a través de iniciativas que impacten positivamente a la sociedad. “Su legado se refleja en el impacto que dejó en su comunidad y en las oportunidades que ayudó a construir. Nuestro compromiso es que su ejemplo siga guiando acciones concretas en favor de la educación, la salud y el desarrollo de nuestra gente”, afirmó.

Boomstick23 es una organización sin fines de lucro comprometida con generar impacto social, empoderando a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, así como desarrollando habilidades y destrezas a través de la educación y el deporte para mejorar su entorno y calidad de vida.

Con esta jornada en memoria de Nelsy Milagros Cruz, la fundación reafirma su convicción de que el verdadero homenaje se construye a través del servicio, la acción social y el compromiso con las comunidades que más lo necesitan, manteniendo vivo el legado de una mujer cuya huella permanece en la memoria y el corazón de su pueblo. Además, reafirma su misión de contribuir al desarrollo integral de Las Matas de Santa Cruz y de toda la provincia de Montecristi.