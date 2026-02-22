Arca movilizará personas de la región para limpiar playa La Ensenada, en Estero Hondo

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

ESTERO HONDO.- La Alianza Regional Cibao Atlántico (Arca), movilizará un indeterminado número de personas para y junto al alcalde de este Distrito Municipal Edwin Espinal realizar un amplio operativo de limpieza en la zona de influencia de la Playa la Ensenada.

La información la dio a conocer el presidente de la Arca, el alcalde de Villa Vásquez Jenrry Castro, quien manifestó que este proyecto obedece a la continuidad del trabajo que para el fortalecimiento del medio ambiente y los recursos naturales, viene haciendo desde hace varios años el Grupo Turístico Empresarial Cibao Atlántico que preside Rafael Danilo Guzmán, mejor conocido como Danilito.

Recordó que ya en una oportunidad se llevó a cabo este operativito en todo el trayecto desde Luperón hasta la Isabela Histórica, en donde participaron desde líderes religiosos hasta representantes de juntas de vecinos y dirigentes comunales de la zona.

Precisó Castro, que en esta oportunidad, el operativo además de la Junta Distrital que preside Edwin Espinal y el cual forma parte de la directiva de la Arca, también se suma el Grupo Turístico Empresarial Cibao Atlántico que preside precisamente Danilito Guzmán.

Refirió Castro, que al igual como se hará este operativo, se continuarán llevado acciones de este tipo en otras localidades de la zona, en donde los alcaldes desde Luperón hasta Dajabón se han estado sumando a las iniciativas de desarrollo que para la zona se han estado implementando y otras que se implementarán a través de novedosas propuestas tanto privada como públicas.