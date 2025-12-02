Así amaneció hoy Dajabón tras manifestación de comerciantes haitianos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La provincia de Dajabón amaneció este martes en total calma y con sus actividades operando con normalidad, luego de que ayer comerciantes haitianos bloquearan el puente fronterizo en protesta por el cobro de nuevos impuestos implementados por la Dirección General de Aduanas.

Así lo confirmó una fuente de entero crédito del Hoy Digital en la zona, quien indicó que para mañana miércoles está prevista una nueva reunión entre los manifestantes haitianos, el alcalde Santiago Riverón y el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), con el objetivo de alcanzar un acuerdo que deje sin efecto el cobro.

“Para el miércoles nos vamos a reunir con el director de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, quien nos ha prometido que va a venir aquí para ponernos de acuerdo”, manifestó Riverón.

El edil también advirtió que los impuestos resultan ahora más incómodos para Haití, especialmente en medio de la crisis política, social y económica que atraviesa.

“Si nosotros queremos tener a los haitianos de su lado, tranquilos, tenemos que seguir dándoles las facilidades para que se mantengan en su territorio”, enfatizó.

Cabe destacar que, durante la manifestación, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) se mantuvieron apostados en el puente, reforzando la presencia militar ante cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo la soberanía nacional.

Mientras tanto, los protestantes otorgaron un plazo de ocho días para que Aduanas desista de la referida medida.