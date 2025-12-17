Ayuntamiento de Altamira mantiene primer lugar del SISMAP en transparencia y eficiencia

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Con una puntuación general de 97.25%, la más alta a nivel nacional, el Ayuntamiento de Altamira ha ocupado durante todo el año 2025, el primer lugar del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP), consolidando su liderazgo y compromiso con la transparencia, la eficiencia institucional y la buena gestión pública.

El cabildo celebra esta calificación como un importante logro que refleja el trabajo sostenido de una administración municipal organizada, planificada y orientada a resultados, que ha priorizado el cumplimiento normativo, la rendición de cuentas, la gestión financiera responsable y la mejora continua de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

“Mantenerse durante todo un año en la primera posición del SISMAP evidencia no solo un alto desempeño puntual, sino una gestión consistente y sostenida en el tiempo”, indica el Ayuntamiento, destacando que este resultado es fruto del liderazgo del alcalde Luis Joher Francisco.

Dijo que la visión de gobierno ejecutada por el edil ha estado centrada en el fortalecimiento institucional, la transparencia y la eficiencia administrativa.

De igual manera, se reconoció el apoyo continuo y responsable del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Altamira, asegurando que la labor de acompañamiento, fiscalización y aprobación oportuna de iniciativas, ha sido clave para garantizar el cumplimiento de los indicadores y procesos evaluados por el SISMAP.

Asimismo, la administración municipal resaltó que este reconocimiento es también el resultado del trabajo articulado entre el equipo técnico del Ayuntamiento, el Concejo de Regidores y la participación activa de la ciudadanía. Señala que la coordinación institucional y el compromiso colectivo han permitido consolidar una gestión municipal sólida, alineada con los principios de buen gobierno.

El Ayuntamiento de Altamira reiteró que mantenerse en el primer lugar del SISMAP representa un compromiso renovado para continuar fortaleciendo la gestión pública local, elevando la calidad de los servicios municipales y posicionando a Altamira como un referente nacional de transparencia, eficiencia y buenas prácticas en la administración municipal