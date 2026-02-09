Celebrarán Expo Feria ProFrontera RD 2026 dedicada a Dajabón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF) anunció este lunes 9 de febrero la celebración de la segunda edición de la Expo Feria ProFrontera RD 2026, a realizarse del 19 al 22 de febrero en el Parque Juan Pablo Duarte (El Reloj), en San Fernando, provincia Montecristi. En esta ocasión, el evento estará dedicado a la provincia de Dajabón, recientemente declarada provincia ecoturística, en reconocimiento a su potencial productivo, natural y turístico.

La Expo Feria ProFrontera RD 2026 contará con una amplia exhibición de stands de empresas acogidas a la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo, donde los visitantes podrán conocer de primera mano la diversidad de iniciativas productivas que se desarrollan en la zona fronteriza.

En estos espacios se exhibirán y comercializarán productos elaborados en las provincias fronterizas, resaltando la calidad, innovación y capacidad productiva de la región.

La feria se consolida como la principal plataforma de promoción del desarrollo económico, comercial, cultural y productivo de la frontera, con el objetivo de impulsar las empresas fronterizas, fomentar la rueda de negocios y fortalecer los vínculos entre el sector productivo y las instituciones del Estado.

Como novedad principal de esta segunda edición, el CCDF incorporará un stand virtual, una herramienta innovadora que permitirá ampliar el alcance de la Expo Feria más allá del espacio físico, facilitando el acceso a información comercial, promoviendo las empresas participantes y fortaleciendo su visibilidad a nivel nacional e internacional.

“El CCDF apuesta a que esta segunda edición cuente con una mayor participación de empresas y del público fronterizo, consolidando este espacio como un punto de encuentro clave para la promoción, el intercambio comercial y la integración regional”, expresó el director ejecutivo del CCDF, licenciado Erodis Díaz.

Durante los días de la feria, el público podrá participar en talleres y charlas formativas impartidas por diversas instituciones del Estado dominicano, orientadas al fortalecimiento empresarial, la inversión y el desarrollo sostenible. Además, el evento contará con presentaciones artísticas nocturnas, áreas de comida, espacios recreativos y un área infantil, diseñados para el disfrute de toda la familia.

La pasada edición de la Expo Feria ProFrontera RD 2025, dedicada al presidente de la República, Luis Abinader, celebrada en Montecristi, fue un rotundo éxito, reafirmando el impacto positivo de esta iniciativa en la dinamización de la economía local y regional.

Con la dedicatoria especial a la provincia de Dajabón, la Expo Feria ProFrontera RD 2026 reafirma su compromiso con la producción fronteriza sostenible, el ecoturismo, la inversión y la integración regional, bajo el lema “Impulsando el desarrollo fronterizo”.

La Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo establece un régimen especial de incentivos fiscales y económicos para promover la inversión y el crecimiento de las provincias fronterizas de la República Dominicana.

El Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF) es el organismo responsable de coordinar, supervisar y promover la correcta aplicación de esta ley, así como de impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo integral de la región.