Colegio de Barahona alcanza el segundo lugar en el ranking nacional de desempeño académico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Comunidad Educativa Jesús en Ti Confío, ubicada en la provincia de Barahona, alcanzó la segunda posición a nivel nacional en el ranking de Pruebas Nacionales 2026.

La evaluación, elaborada a partir de los resultados oficiales del Ministerio de Educación de la República Dominicana, integra el desempeño de más de 5,000 centros educativos y mide el rendimiento en las áreas de matemática, lengua española, ciencias naturales y ciencias sociales.

En esta edición, la institución obtuvo el primer lugar nacional en ciencias naturales, el primer lugar en lengua española, el tercer lugar en ciencias sociales y el quinto lugar en matemática, resultados que consolidan su avance académico y reflejan el trabajo sistemático realizado por docentes y estudiantes a lo largo del año escolar.

El director del colegio, Pedro Román, destacó el impacto de este logro tanto para la institución como para la provincia.

“Este resultado es un motivo de orgullo para toda nuestra comunidad. Desde Barahona estamos demostrando que es posible alcanzar niveles de rendimiento comparables, e incluso superiores, a los de instituciones tradicionalmente reconocidas en el país. Para nosotros, este avance confirma el esfuerzo sostenido de nuestros estudiantes y docentes y reafirma que la excelencia no depende de la ubicación, sino del compromiso con una educación de calidad”, señaló.

El avance académico del centro se apoya en un proceso sostenido de fortalecimiento pedagógico que combina liderazgo académico por áreas, acompañamiento docente continuo y un mapa curricular propio alineado a los estándares nacionales.

Estos esfuerzos se complementan con espacios extracurriculares en ciencias, matemática, física, debate y liderazgo, además de un programa de capacitación docente que integra seguimiento en aula y rutas de formación personalizadas.

Durante el ciclo 2024–2025, la institución también obtuvo reconocimientos relevantes en distintas competencias académicas. Entre ellos se encuentran el primer lugar nacional en las Olimpiadas de Biología, la primera Mención de Honor alcanzada por el país en las Olimpiadas Iberoamericanas de Biología, y el segundo lugar en las Olimpiadas Nacionales de Química.

En matemática, los estudiantes del centro destacaron con los puestos uno, dos y cuatro en el Concurso Canguro Matemático 2025. Asimismo, lograron el segundo lugar nacional en las Olimpiadas de Lengua Española y una medalla de bronce en las Olimpiadas Nacionales de Ciencias Sociales.

La Comunidad Educativa Jesús en Ti Confío es una institución sin fines de lucro impulsada por la Fundación Central Barahona, brazo social del Consorcio Azucarero Central (Ingenio Barahona).

Fue el primer gran proyecto educativo de la fundación y, desde sus inicios, ha contado con su respaldo como principal auspiciador. Todos los recursos del centro se destinan al fortalecimiento de su calidad académica y a su expansión, reafirmando su compromiso de ofrecer una educación integral a niños y jóvenes, sin distinción de origen, entorno o condición.

Para el próximo ciclo escolar, el colegio tiene como meta mantenerse dentro de los primeros lugares del ranking nacional y ampliar su participación en competencias de carácter internacional.

La posición alcanzada este año reafirma el avance sostenido de la institución y el compromiso de su comunidad educativa con el desempeño académico.