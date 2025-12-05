Conexión RSE reconoció a cuatro empresas que comunican la contribución social del voluntariado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Conexión RSE reconoció a cuatro empresas por comunicar la contribución social del voluntariado en un acto organizado en alianza con Compromiso Comunitario de la Universidad Iberoamericana (Unibe), que tuvo por objetivo celebrar la comunicación responsable de las iniciativas de participación cívica, reconociendo el impacto positivo que tienen en la sociedad dominicana para modelar una mejor nación.

La iniciativa, desarrollada en el marco del Día Internacional de los Voluntarios que se celebra el 5 de diciembre de cada año, busca resaltar el impacto de los programas de voluntariado en el ámbito cultural, ambiental, educativo y social, al tiempo que reconocer mejores prácticas de comunicación responsable, solidaria y alineada a la visión de desarrollo sostenible de las empresas, organizaciones y academias.

En la actividad fueron reconocidas empresas del sector financiero, energético y estudiantil, entre ellas, el Banco Popular Dominicano, por visibilizar a los voluntarios en sus jornadas de reforestación; la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, por la inclusión de los voluntarios en el servicio solidario inclusivo; la Asociación Cibao, por promover el aporte del voluntariado ambiental; y la generadora de electricidad, EGE Haina, por integrar a los voluntarios a ser responsables con su entorno. De igual forma, Compromiso Comunitario de UNIBE fue reconocido por impulsar la participación de estudiantes en iniciativas sociales.

El acto de reconocimiento fue encabezado por la Dra. Odile Camilo Vincent, rectora de UNIBE; la Dra. Vhyna Ortega, vicerrectora Académica; la Dra. Loraine Amell Bogaert, vicerrectora de Vinculación e Internacionalización; Tony Arias Gil, gerente General y Yasmin Dishmey, gerente de Contenido de Conexión RSE, y Francelis Beltré, encargada de Compromiso Comunitario de Unibe, entre otras autoridades vinculadas a la gestión del voluntariado en el país.

Tony Arias Gil, periodista y gerente General de Conexión RSE, expresó que celebrar la comunicación de la acción voluntaria es compartir la buena voluntad de hombres y mujeres que les mueve hacer el bien. “Hoy reconocemos a quienes están comunicando acciones positivas del voluntariado que hacen del país una nación más próspera, solidaria y sostenible”.

Yasmin Dishmey, periodista y gerente de Contenido, señaló que la comunicación de la gestión del voluntario va más allá de los números. “Es intangible, ya que el colaborador, en calidad de voluntario, ofrece su tiempo y talento al servicio de la sociedad, y su contribución se traduce en historias transformadoras que merecen ser contadas y en impacto social, económico y ambiental para la organización, comunidad o personas beneficiarias del bien”.

Una mirada periodística a la gestión del voluntariado

La conferencia central del evento estuvo a cargo de Amarilis Castro, coordinadora de la sección “Económicas” del periódico HOY, quien abordó desde una mirada periodística, cómo impacta en la reputación y la coherencia empresarial comunicar buenas acciones de voluntariado.

“El voluntariado corporativo dice más de una empresa que cualquier discurso. Desde la mirada periodística, no se trata de actividades puntuales, sino de la coherencia entre lo que una organización declara y lo que realmente hace”, precisó.

Compromiso Comunitario forma parte de la estructura de la Vicerrectoría de Vinculación e Internacionalización de Unibe, responsable de coordinar la labor de voluntariado y servicio a la comunidad de la academia, que incluye estudiantes, docentes, personal administrativo, egresados y aliados.

Esta unidad presentó los resultados de la iniciativa “El poder de servir”, realizada junto con Nature Power Foundation, que promueve la participación de estudiantes universitarios en actividades de bien social y ambiental en zonas vulnerables del país.

Conexión RSE es una empresa de comunicación digital sobre RSE, sostenibilidad y voluntariado corporativo en República Dominicana. Informa con una visión periodística. https://www.youtube.com/@ConexionRSE

Pie de foto: De izquierda a derecha, Francelis Beltré, Yara Hernández, Alexander Feliz, Víctor Almonte, Yasmin Dishmey, Tony