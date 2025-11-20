Construyen nueva obra de toma en rio Masacre que alimentará canal La Vigia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El gobierno por medio del Instituto Nacional de Recursos Hídricos INDRHI se encuentra construyendo una nueva obra de toma en el río Masacre para llevar y garantizar el agua a productores agrícolas a través del canal La Vigia, en tanto que el canalón que edificaron los haitianos en el afluente ya no será un problema para los trabajadores de la tierra ubicados torrente abajo de la estructura haitiana.

Por el momento no hay una fecha exacta de cuándo la obra estará terminada en su totalidad, durante el recorrido de supervisión Olmedo Caba estuvo acompañado por el director de operaciones del INDRHI Juan Carlos Nova.