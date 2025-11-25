La cooperativa COOP-ASPIRE contribuye al embellecimiento de espacios públicos en San Pedro de Macorís

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Consuelo, San Pedro de Macorís. — La Cooperativa de Ahorro y Crédito Aspire (COOP-ASPIRE) realizó la entrega oficial de 33 letreros comunitarios en el barrio Maestro Lee, una iniciativa impulsada con el objetivo de promover la identidad local, la organización barrial y el embellecimiento de los espacios públicos.

La confección y colocación de la señaletica fue patrocinada por COOP-ASPIRE, bajo la coordinación y aprobación del Ayuntamiento Municipal de Consuelo, con el acompañamiento de las personalidades municipales Lic. Cruz María Jiménez De Polanco, regidora; y el Lic. Manuel Santana Ramírez, regidor. Esta acción se enmarca dentro de las estrategias institucionales orientadas al fortalecimiento de la marca COOP-ASPIRE como una cooperativa con principios cristianos, mediante aportes significativos que promueven el bienestar social, la colaboración comunitaria y los valores del cooperativismo.

La entrega se llevó a cabo en la sede del Ayuntamiento municipal, en un encuentro encabezado por el Lic. Juan Ignacio Vargas Padilla, síndico; Juan Tolentino, regidor y presidente de la Sala Capitular; Lic. Juan Polanco Carrasco, regidor; y la Lic. Cruz María Jiménez De Polanco, concejal municipal. También participaron miembros de la comunidad y colaboradores del Ayuntamiento.

Durante sus palabras, las autoridades municipales expresaron su agradecimiento a COOP-ASPIRE, destacando que este tipo de aportes fortalecen el sentido de pertenencia, impulsan el ordenamiento urbano y contribuyen al embellecimiento de los espacios públicos. Asimismo, resaltaron el apoyo sostenido que la cooperativa brinda a emprendedores y microempresarios del municipio, generando oportunidades de crecimiento local.

En representación de la institución, el director de Negocios de COOP-ASPIRE reafirmó el compromiso de la cooperativa con las comunidades donde tiene presencia, “el apoyo a las comunidades donde tenemos presencia forma parte esencial de nuestro deber ser como cooperativa con valores centrados en Cristo.”

Señaló además que la iniciativa “representa una retribución significativa hacia la comunidad de Consuelo, como muestra de agradecimiento por la confianza depositada en nosotros como una entidad comprometida con hacer realidad los sueños de la gente. En COOP-ASPIRE continuamos Creciendo Juntos, de la mano de nuestros socios y de los sectores donde servimos con dedicación y propósito.”

Sobre COOP-ASPIRE

Con 12 años de trayectoria en el mercado cooperativo dominicano, COOP-ASPIRE mantiene un firme compromiso con la transparencia, la inclusión financiera y el desarrollo sostenible. La institución cuenta con 26 sucursales a nivel nacional y una cartera de crédito superior a RD$3,500 millones al cierre de 2024, con un enfoque de género que beneficia en un 59 % a mujeres y en un 41 % a hombres.

Su misión es “promover el bienestar de nuestros socios con servicios financieros y educativos inclusivos, desde una perspectiva transformadora” en toda la República Dominicana.