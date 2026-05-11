Coophemi inicia fiesta de las madres en Hermanas Mirabal

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

En un ambiente matizado por la alegría y la buena convivencia, la Cooperativa de Ahorros y Créditos Hermanas Mirabal (COOPHEMI) dio inicio a su tradicional Feria de las Madres 2026, en donde además dicha entidad fue reconocida por las asociaciones de padres de las niñas que forman parte del Baton Ballet de la institución.

La actividad fue presidida por la presidenta del Consejo de Admiración y la Gerente General, las señoras Giselda Fernández y Daysis Flores, las cuales expresaron sentirse complacidas por el clima de armonía y sobre todo por el apoyo que desde ya se vislumbra que tendrá dicha feria, la cual permanecerá hasta el día 30 del presente mes de mayo.

Precisa Flores, que desde la entidad de la cual es la presidenta del Consejo de Administración, se trabaja para fortalecer la economía y el buen desenvolvimiento no solo de la mujer sino de la familia en sentido general, y como muestra, cada año se lleva a cabo este tipo de feria, en donde se pueden adquirir efectos electrodomésticos y otros a muy bajos precios y con grandes facilidades.

Giselda Fernández, gerente general de la Coophemi

En ese sentido se refirió además la gerente Giselda Fernández, quien manifestó, que en dicha feria las madres y la familia en sentido general pueden adquirir desde un teléfono móvil, flores de diversas especies, electrodomésticos y otros elementos para el hogar, hasta motores, pasolas y vehículos, con facilidades que fueron diseñadas de manera estratégicas para que las madres de la provincia puedan estar más cómodas.

En ese sentido, Fernández valoró la presencia de las personalidades presentes a las cuales le manifestó su agradecimiento y la que se enmarca dentro de los que son las líneas estratégicas de Coophemi,

En el acto que se llevó a cabo en el parqueo de dicha entidad, en donde además se desarrolla la feria, el Batón Ballet hizo una presentación, mientras que las madres de las niñas que conforman el mismo, hicieron entrega de una placa de reconocimiento a la institución.

Aspectos de la presentación de lo que dentro de la feria se oferta.

Además, Giselda Fernández dejó abierto el concurso para sus asociados, en donde estos y por cada 300 pesos que decidan depositarlo tanto como cuenta de ahorros o aportaciones, se le generará un boleto en donde podrán optar por diversos premios que se estarán entregando en el 7 de agosto del presente año, fecha en donde la COOPHEMI celebra sus 24 aniversarios.

La bendición del evento estuvo a cargo del reverendo de la Iglesia San Juan Evangelista, Manuel Díaz.