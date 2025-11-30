Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Coraamon ejecuta millonarias inversiones para mejorar suministro de agua en Monseñor Nouel

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (Coraamon) informó que ha ejecutado un robusto programa de inversiones en coordinación con el presidente Luis Abinader Corona, orientado a modernizar y fortalecer los sistemas de agua potable y saneamiento en toda la provincia Monseñor Nouel.

Las obras ejecutadas no solo impactan la calidad de vida de la población, sino que constituyen una muestra clara de la eficiencia, transparencia y honestidad con que se administran los recursos públicos en la institución, garantizando que cada peso invertido se traduzca en soluciones reales y sostenibles para las comunidades.

Principales inversiones realizadas

• Interconexión del acueducto Piedra Blanca–Maimón, con una inversión de RD$456 millones.

• Construcción del acueducto de Sonador, con una inversión de RD$520 millones.

• Rehabilitación del dique de Los Quemados, por RD$280 millones.

• Construcción de un tanque de 500 mil galones para abastecer la parte alta de Bonao (en fase final).

• Rehabilitación integral de la parte alta de Bonao, con una inversión de RD$49 millones, incluyendo el cambio de la línea de 24” de asbesto cemento por tubería PVC.

• Instalación de 100 kilómetros de nuevas redes en la provincia, con una inversión aproximada de RD$40 millones.

• Rehabilitación de la obra de toma del acueducto de Fula, por RD$12 millones.

Fortalecimiento de la capacidad operativa

• Camión succionador (RD$39 millones)

• Camión cisterna y camión volteo (RD$7 millones)

• Retropala mecánica (RD$7.5 millones)

• Tres camionetas para operaciones provinciales (RD$8 millones)

• Equipos de oficina para la modernización de servicios (RD$1.5 millones)

Otras infraestructuras relevantes

• Rehabilitación de líneas de 8 a 20 pulgadas en Los Arroces, con una inversión de RD$21 millones.

• Rehabilitación y acondicionamiento del acueducto de Bonao, por RD$12 millones.

• Construcción de dos tanques de almacenamiento en Piedra Blanca, con una inversión de RD$36 millones.

Estas acciones forman parte de una visión de gestión eficiente, responsable y alineada con el interés público, respaldada por el Gobierno Central, que ha colocado el agua potable y el saneamiento como prioridades estratégicas para garantizar el bienestar de la población y el desarrollo sostenible de la provincia.

CORAAMON reitera su compromiso de seguir trabajando con rigor técnico, ética institucional y transparencia, asegurando servicios confiables y de calidad para todas las comunidades de Monseñor Nouel.

