Cotuí: desconocidos ejecutan a joven buscado por atracos, dejan otro gravemente herido

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

El Departamento de Investigaciones de Delitos Criminales investiga las circunstancias en que desconocidos ejecutaron de varios disparos a un hombre en la zona céntrica de este municipio.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima fue identificada como Jhon Alberto Núñez García, de 27 años, mientras que el herido responde al nombre de Maylon José D’ León, de 37 años.

El hecho ocurrió anoche en la intersección de las calles 27 de Febrero con Colón, en Cotuí. Según la uniformada, Núñez García tenía una orden de arresto y era buscado por supuestamente haber atracado semanas atrás una peluquería y una banca de lotería en el sector Los Múltis de esta ciudad.

Testigos afirman que dos individuos en una motocicleta interceptaron a Núñez García y a su acompañante en la parada de vehículos La Jinita. Acto seguido, dispararon contra Núñez, despojándolo de la pistola que portaba, mientras que D’ León resultó herido por uno de los proyectiles.

En la escena del crimen, la Policía recolectó diez casquillos de bala y obtuvo evidencias de varias cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones.

El cadáver de Núñez García fue trasladado cerca de las once de la noche del domingo a la unidad de Patología Forense del Hospital Regional San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís. Este lunes en la mañana fue entregado a sus familiares en el sector La Estancia de Cotuí, donde era velado. En horas de la tarde será sepultado en el cementerio municipal.

En tanto, Maylon José D’ León recibe asistencia médica especializada en el Hospital Inmaculada Concepción de esta ciudad, tras ser impactado por un disparo con orificio de entrada y sin salida en la región lumbar.