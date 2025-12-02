Dan inicio a festividades navideñas con encendido Parque de las Luces en SDE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Brisita Navideña llegó por todo lo alto a este municipio con el encendido oficial del Parque de las Luces, acto que fue encabezado por el director de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) Robert Polanco, junto al alcalde Dio Astacio, quienes dejaron iniciada este lunes en la noche La Brisita Navideña en la demarcación.

Durante el encendido de luces realizado en el Boulevard de Las Américas, Robert Polanco dijo “con mucha alegría, hemos seleccionado el municipio de Santo Domingo Este para iniciar este gran recorrido que realizaremos durante las próximas dos semanas.

La meta es dejar iluminados los principales parques del país, para que esos espacios se conviertan en lugares de convivencia, de encuentro entre familias, entre amigos; espacios donde podamos compartir, reír, y celebrar juntos el verdadero espíritu de la Navidad, precisó Polanco.

Yiyo Sarante

En medio de aplausos y festejos, el director de Propeep, Robert Polanco, expresó “decidimos comenzar aquí, porque Santo Domingo Este es un municipio vibrante, lleno de gente buena, noble y solidaria”.

Polanco anunció que, durante todo el mes de diciembre hasta el 2 de enero del 2026, Propeep llevará a cabo almuerzos, cenas navideñas, jornadas especiales de inclusión social, encendidos de Parques de Luces y diversas presentaciones artísticas en diferentes puntos del territorio nacional.

“Con este calendario de actividades, que incluye 19 Parques de Luces, 26 Almuerzos y Cenas Navideñas, y 10 Jornadas Especiales de Inclusión Social, reafirmamos el compromiso del presidente Luis Abinader de celebrar unas navidades más humanas, solidarias y llenas de esperanza para todos los dominicanos”, manifestó Polanco.

Personas gozando el concierto

Agregó que “eso es lo que quiere el presidente Luis Abinader: llevar alegría al pueblo dominicano, que la gente sienta un gobierno cercano, escuchando sus necesidades y respondiendo con cariño durante esta época especial”, afirmó el funcionario.

“Por esta motivación de nuestro presidente hoy dejamos encendido para el disfrute de la familia de este municipio El Parque de Luces y les invito a todos a disfrutar y bailar con la presentación artística de Los Hermanos Rosario, Yiyo Sarante y la animación especial de Michael Miguel Holguin”.

El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, ofreció las palabras de bienvenida, resaltando la alegría que embarga al municipio con la llegada oficial de la Navidad.

Durante su intervención, el alcalde señaló que la Navidad es una celebración profundamente cristiana, basada en la unidad familiar y en el mensaje de esperanza que representa Jesucristo.

Astacio invitó al público a disfrutar de una noche especial en un espacio concebido para fortalecer la convivencia y la alegría propia de la época.

Expresó su agradecimiento a Dios, al presidente Luis Abinader y a Propeep por hacer posible la realización del evento.

El acto cerró con un ambiente festivo y alegre, animado por los reconocidos artistas dominicanos: salcero Yiyo Sarante y la afamada orquesta merenguera Los Hermanos Rosario, quienes pusieron a bailar a los presentes en la apertura de este recorrido luminoso que se extenderá durante las próximas dos semanas.

Concierto

Autoridades



Durante el encendido del Parque de Luces, el director de Propeep Robert Polanco estuvo acompañado de su esposa Katy Nova, del alcalde Dio Astacio ; la subdirectora Yenny Chaljub, el vicepresidente de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Barrial, Héctor Luis Batista; así como regidores, funcionarios de Propeep y del ayuntamiento Municipal, entre otros.