Deligne Ascención defiende ajustes fiscales de Luis Abinader para proteger a los más vulnerables

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS. El ingeniero Deligne Ascención Burgos afirmó que los recortes y ajustes propuestos por el presidente Luis Abinader, para sortear los efectos inflacionarios y recesivos que genera la guerra en Irán, tienen el propósito de preservar la estabilidad macroeconómica del país, al tiempo de evitar que los sectores más vulnerables resulten afectados.

Se trata de una intención de país por parte del presidente, por lo que entiende que todos deben respaldar esas medidas, que implican un recorte de gastos por 40 mil millones de pesos, los cuales se suman a los RD$12,356.3 millones acumulados en subsidios a los precios de los combustibles, asumidos por el Gobierno en lo que va de año.

El alto funcionario y dirigente del Partido Revolucionario Moderno habló en San Francisco de Macorís, donde acudió a supervisar la marcha de obras gubernamentales y a orientar a la dirigencia del Gobierno y del partido oficial sobre las medidas informadas por el presidente Abinader en el último Consejo de Gobierno.

Ascención Burgos se reunió con la gobernadora provincial Xionmara Cortés; el alcalde Alex Díaz; Olmedo Caba, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y otros funcionarios.

Dijo que, en momentos de presión internacional, un gobierno responsable no traslada de inmediato la carga al ciudadano; primero revisa sus propios costos, ordena sus instituciones y concentra los recursos donde más se necesitan.

“Reducir lo accesorio para preservar lo fundamental es una muestra de madurez institucional y de compromiso con el interés nacional”, explicó el pasado ministro de Obras Públicas y secretario nacional de Organización del partido de gobierno.

“La austeridad responsable no significa detener el Estado. Significa fortalecer su capacidad de respuesta para cuidar los servicios esenciales, la inversión social y la tranquilidad de las familias dominicanas. Por ello, es importante proteger los subsidios sociales y hacer los ajustes necesarios para mantener activo el programa de obras públicas que desarrolla el Gobierno en todo el país”, expresó Ascención Burgos.

“La verdadera fortaleza de un gobierno no está en gastar más, sino en gastar mejor; no está en aparentar abundancia, sino en actuar con responsabilidad”.

Partidos políticos

Ascención Burgos consideró que, en estos tiempos de ajustes, “todos los sectores deben hacer su aporte”. En el caso de la propuesta de reducir en un 50 % los fondos que por ley se entregan a los partidos políticos, dijo que, si las organizaciones políticas se definen como representantes de la sociedad, resulta lógico que también hagan su contribución, tal como sugiere la reforma a las leyes Electoral y de Partidos.

Frente a esa realidad, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha decidido actuar con responsabilidad. Las medidas anunciadas tras el Consejo de Ministros no deben verse simplemente como un recorte del gasto público, sino como una decisión de Estado orientada a proteger la estabilidad económica, preservar los programas esenciales y garantizar que los recursos nacionales se concentren donde más se necesitan.