Denuncian interrupciones de docencia de la ADP

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Por: Robert Báez. Especial para Hoy

Higüey, La Altagracia.– Miembros de la Federación de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de las Escuelas Públicas de la Regional 12 del Ministerio de Educación, con incidencia en este municipio, manifestaron su preocupación ante las reiteradas suspensiones de la docencia en centros educativos públicos, atribuidas a decisiones de la seccional Higüey de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

De acuerdo con los representantes consultados, en las últimas semanas se ha producido una interrupción sostenida del calendario escolar.

Señalan que no hubo clases el jueves y viernes previos a la Semana Santa, ni durante el asueto —como es habitual—, pero tampoco el lunes siguiente al feriado ni el viernes de esa misma semana. A esto se suma la suspensión del pasado lunes 13 de abril, lo que ha generado inquietud y malestar en la comunidad educativa.

Miguel Rodríguez, presidente de la federación, enfatizó que la educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución dominicana.

“El artículo 63 establece con claridad que la educación es un derecho de todos, por lo que no se puede vulnerar con suspensiones recurrentes de la docencia”, expresó. Por su parte, Rosa Herminia Santana, directiva de la entidad, advirtió sobre el impacto social que provocan estas interrupciones.

Indicó que muchos padres organizan su rutina diaria en función del horario escolar, incluyendo la alimentación que reciben los estudiantes en los centros educativos. “Cuando no hay docencia, se altera la dinámica familiar, especialmente en el caso de madres solteras que dependen de ese apoyo para poder cumplir con sus jornadas laborales”, explicó.

En tanto, Lenin Marx, vicepresidente del organismo, hizo un llamado al diálogo. Consideró necesario que las demandas de los maestros se canalicen mediante la concertación con las autoridades educativas y los padres, a fin de encontrar soluciones conjuntas sin afectar a los estudiantes.