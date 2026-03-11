Después de 15 años abandonada, reactivan construcción de centro educativo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Buena Vista de Yaque, San Juan de la Maguana.-El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), dispuso la reanudación de los trabajos de construcción para la terminación de un centro educativo de 24 aulas, tras más de 15 paralizado en el Distrito Municipal Buena Vista de Yaque en la provincia San Juan.

Durante una reunión con la comunidad en el lugar, el director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera constató que la obra que se comenzó a construir en el año 2010 había sido muy demandada por los estudiantes y maestros de esa demarcación, apenas cuenta con su estructura en block y pocos avances en su construcción, situación que motivó el compromiso del presidente Luis Abinader para retomar los trabajos y darle terminación dentro del Plan “Aulas 24/7-365”, lo que beneficiará a cientos de alumnos de la zona.

Infraestructura Escolar reanuda trabajos de construcción

“Esta es una obra muy importante que deberá ser entregada en el menor tiempo posible. Tenemos pautado entregar nuevas aulas dentro del Plan 24/7, intensificando los trabajos en esta provincia de San Juan y en todo el país. Es una instrucción del señor presidente Luis Abinader y contamos con el apoyo del ministro Luis Miguel De Camps, como una muestra de que el Gobierno está priorizando el fortalecimiento de la educación”, expresó el funcionario.

GOBIERNO BUSCA AGILIZAR LA TERMINACIÓN DE 58 NUEVOS PROYECTOS ESCOLARES

De igual manera, la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), realizó hoy una Mesa de Trabajo Conjunta en la Gobernación de la provincia de San Juan con autoridades locales, distritales de educación, contratistas de obras escolares, representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), donde se acordó agilizar los trabajos de construcción para la terminación de 58 proyectos educativos, entre ellos escuelas de aulas iniciales, liceos, politécnicos, estancias infantiles y techados de canchas, para incorporarlas al año escolar 2025-2026, que inicia en agosto próximo.

La inversión total en todos los proyectos escolares en la provincia de San Juan asciende a RD$ 739,322,218.69 millones.

Roberto Herrera informó que los trabajos de construcción serán reanudados a partir de la próxima semana en varios planteles y también se realizarán intervenciones con mantenimientos correctivos, como parte de los esfuerzos del Gobierno, para integrar más aulas al sistema educativo y remozar las ya existentes que requieren mantenimientos en esa provincia.

De su lado, la gobernadora de San Juan, Ana María Castillo destacó el interés del presidente de la República, Luis Abinader a través del Ministerio de Educación y de la Dirección de Infraestructura Escolar, en priorizar la construcción de nuevas aulas para garantizar espacios físicos óptimos a estudiantes y profesores de la provincia.

Así mismo, los representantes de la ADP y de la APMAE presentes en la Mesa de Trabajo valoraron como positivo el encuentro, donde se le dio respuesta a sus peticiones en materia de infraestructuras escolares en esa demarcación y afirmaron que darán un compás de espera en sus reclamos.

En la reunión conjunta y recorrido de supervisión de obras participaron también el director distrital de Buena Vista de Yaque, Joaquín de la Cruz; Kenia Méndez, encargada zonal de Infraestructura Escolar en la Región de El Valle; Carlos Martínez, encargado de Empoderamiento Social y Comunitario; Edward Núñez Viola, encargado regional de la DIE; Pablo Espinosa Lebrón, director regional 02 de Educación; Claudio Alcántara, encargado del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE); el periodista Vargavila Riverón, encargado de comunicaciones de la DIE; y el ingeniero Henry Vargas, asistente técnico de la DIE.