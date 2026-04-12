DIGESETT habilita desvío en carretera La Vega–Jarabacoa por acumulación de agua

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que fue habilitado un desvío preventivo en la carretera La Vega–Jarabacoa, debido a la acumulación considerable de agua provocada por las lluvias registradas en la zona durante la noche del sábado.

La medida fue implementada específicamente en la comunidad de Los Alpes, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores que transitan por esta importante vía.

Según la institución, agentes de la DIGESETT se mantienen desplegados en el lugar, trabajando en la viabilización del tránsito, orientando a los ciudadanos y brindando asistencia para evitar incidentes.

Desvío preventivo en la carretera La Vega–Jarabacoa

Las autoridades exhortaron a los conductores a desplazarse con precaución, reducir la velocidad y acatar las indicaciones ofrecidas por el personal en la zona, ante las condiciones generadas por las lluvias.

Este desvío forma parte de las acciones preventivas implementadas ante los efectos de la vaguada que incide sobre el país y que ha provocado inundaciones y complicaciones en distintas vías.