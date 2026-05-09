Diputado Alcibíades Tavárez denuncia el caos del tránsito en San Pedro de Macorís

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El diputado Alcibíades Tavárez, dijo que el tránsito vehicular en este municipio cabecera de San Pedro de Macorís, es un caos y que mantiene en estado de zozobra a la ciudadanía, ya que no existe ninguna organización por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y del Ayuntamiento municipal.

Entiende que ha habido un descuido por parte de esas entidades y la situación del tránsito se agrava cada vez más y no se ve la intención de que le hagan frente al problema que afecta considerablemente a la población.

Manifestó que las aceras y las áreas verdes son utilizadas para colocar vehículos y diferentes negocios, pero que las autoridades correspondientes le han dado la espalda a esta problemática.

El congresista entiende que esta situación se debe a la falta de organización, y puso como ejemplo, el desorden que se produce en el tránsito vehicular en los frentes del Estadio Tetelo Vargas y el hospital regional Antonio Musa, hasta las proximidades Autovía del Este de siete a nueve de la mañana, al mediodía y a partir de las cuatro treinta de la tarde.

El diputado Tavárez, llamó a las autoridades del Intrant y del Ayuntamiento a que cumplan con su deber de reorganizar el tránsito vehicular a fin de que no haya tanto obstáculos e impedimento para que el ciudadano pueda transitar libremente.

Sostuvo que también las motocicletas provocan un desorden descomunal, por lo que afirmó que el tránsito en San Pedro de Macorís colapsó y se ha convertido en un caos total.