Dirigente de la Fuerza del Pueblo lamenta que SPM esté abandonado por el descuído de las autoridades municipales

El presidente municipal del Partido Fuerza del Pueblo, licenciado Raúl Custodio, dijo que es preocupante la situación de abandono en que se encuentra la ciudad de San Pedro de Macorís, debido al descuido por parte de la actual gestión del Ayuntamiento.

Indicó que pese a los recursos que recibe la alcaldía por la Ley 176-07 y los que recibe directamente por las diferentes instituciones del Gobierno, no ha dado resultado, ya que no existe una política de mantenimiento de estructuras, por lo que no se justifica que esta ciudad esté sumergida en un total abandono.

Custodio, quien también es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que el alcalde Raymundo Ortiz no ha asumido la tarea de responsabilidad en la limpieza de los imbornales y el mantenimiento de las áreas públicas, ya que estas son funciones del alcalde, pero que no está cumpliendo con esas responsabilidades.

Manifestó que existen obras en esta ciudad que fueron construidas con recursos del Ministerio de Turismo. Indicó que pese a la gran cantidad de recursos que recibe la alcaldía, no se ve en que lo está invirtiendo, por lo que en los próximos meses la Fuerza del Pueblo dará una información completa en ese sentido.

Entiende que la población de San Pedro de Macorís debe tener una alcaldía que responda a los intereses de la mayoría, que haya una supervisión responsable constante y un seguimiento de parte de las autoridades del Ayuntamiento, afín de tener una ciudad diferente y no llegar a la situación de abandono en que se encuentra en la actualidad.