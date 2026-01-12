Medidor invertido y cables cortados: las irregularidades halladas en procesadora de carnes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Higüey, provincia La Altagracia. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) desmanteló un esquema de fraude eléctrico de gran magnitud en la procesadora de carnes ubicada en el sector La Imagen, municipio de Higüey, tras detectar múltiples irregularidades técnicas que permitían el uso intensivo de energía sin ningún tipo de facturación.

Durante una inspección técnica realizada el 2 de enero de 2026, como parte de un barrido de control, personal especializado de EDEESTE comprobó que el suministro eléctrico operaba sin sello de protección, con el medidor instalado de manera irregular y en posición invertida, además de presentar cables de señal cortados en la base porta-medidor, lo que anulaba por completo el registro del consumo, aun cuando el establecimiento se mantenía plenamente energizado y en operación.

Los técnicos también verificaron que el suministro permanecía activo a pesar de encontrarse en su tercera orden de corte, evidenciando una acción deliberada y sostenida para evadir el pago del servicio eléctrico. El nivel de demanda detectado reflejaba un consumo aproximado de 2,500 kWh diarios, equivalente a 75,000 kWh mensuales, energía que no estaba siendo facturada y que representaba un impacto significativo para el sistema eléctrico y para los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones.

Tras el análisis técnico y administrativo del caso, el 9 de enero de 2026, EDEESTE ejecutó un operativo de intervención, acompañado por un notario público, quien certificó la violación a la Ley General de Electricidad No. 125-01. Durante la acción, el personal procedió al desmantelamiento y retiro total del transformador que alimentaba el suministro utilizado de forma fraudulenta, dejando sin servicio la operación irregular.

La empresa informó que este cliente presenta un historial reincidente de fraude eléctrico, con evidencias claras de manipulación técnica premeditada, orientada a evadir la medición y el pago del servicio. A pesar de mantener órdenes de corte activas por impago y una deuda acumulada de RD$ 2,489,291, las facturas históricas reflejaban consumos insignificantes, resultado directo de la alteración del sistema de medición.

EDEESTE advirtió que este tipo de prácticas no solo constituyen un delito, sino que afectan directamente la sostenibilidad del servicio, encarecen el sistema eléctrico y perjudican a los clientes que cumplen responsablemente con el pago de su energía. Asimismo, recordó que el fraude eléctrico conlleva consecuencias legales, administrativas y operativas, incluyendo el retiro de equipos, la suspensión del servicio y procesos judiciales conforme a la ley.

La distribuidora informó que, hasta la fecha, el cliente no se ha presentado para regularizar su situación ni para negociar la deuda pendiente, y reiteró que continuará actuando con firmeza frente a cualquier acción que atente contra el uso legal y responsable de la energía eléctrica.