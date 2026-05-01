Eduardo Kery Metivier fortalece liderazgo del PRM en La Romana con apoyo ministerial

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La Romana. – El alcalde de La Romana y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eduardo Kery Metivier, continúa consolidando espacios de articulación política y fortalecimiento institucional mediante encuentros estratégicos orientados a promover la unidad y cohesión partidaria en la provincia.

En ese marco, se celebró el segundo encuentro con líderes nacionales del PRM, una iniciativa que ha logrado reunir a dirigentes y militantes en torno a una visión común enfocada en la integración, el fortalecimiento del liderazgo y la proyección política de cara al proceso electoral del 2028.

La actividad contó con la participación de José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro de la Presidencia, así como de Gloria Reyes, ministra de la Mujer, quienes encabezaron una jornada de intercambio centrada en los desafíos y oportunidades del partido, destacando la importancia del trabajo conjunto y la consolidación de estructuras sólidas a nivel territorial.

El evento reunió a una amplia representación de la dirigencia política de la provincia, incluyendo líderes municipales y provinciales, alcaldes, regidores, vocales y diputados, así como dirigentes provenientes de Guaymate, Villa Hermosa, Caleta y Cumayasa, evidenciando la capacidad de convocatoria y liderazgo del alcalde Metivier en el escenario local.

Durante su intervención, la ministra Gloria Reyes subrayó el rol estratégico de la mujer en la construcción del liderazgo político del futuro, promoviendo una mayor participación femenina dentro del partido como eje clave para su crecimiento y sostenibilidad.

De igual manera, José Ignacio Paliza resaltó los avances alcanzados por la actual gestión de gobierno encabezada por el presidente Luis Abinader, destacando la estabilidad económica del país y su capacidad de respuesta ante desafíos globales, así como la importancia de mantener la unidad partidaria como base para continuar impulsando el desarrollo nacional.

Estas iniciativas refuerzan el posicionamiento de Eduardo Kery Metivier como un actor clave en la dinámica política de La Romana, promoviendo la integración de la dirigencia y contribuyendo al fortalecimiento del PRM con una visión de unidad, organización y proyección hacia el futuro.