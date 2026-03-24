Entregan vivienda reconstruida a Carmen Araujo, no vidente de 64 años en Capotillo

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Con un abrazo de esperanza y firme confianza en Dios, la señora Carmen Araujo, no vidente de 64 años, recibió este martes su vivienda totalmente reconstruida por la dirección de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia (Propeep).

Al encabezar el acto, el director general de la entidad, Robert Polanco, destacó que esta entrega representa un cambio significativo en la vida de la beneficiaria.

“Estamos aquí para cumplirle a doña Carmen, a la comunidad y a esta junta de vecinos: para entregarle su casa, debidamente equipada y construida con dignidad, para que pueda vivir mejor junto a sus hijos”, expresó el funcionario.

Polanco precisó que, a partir de ahora, doña Carmen iniciará una nueva etapa, al contar con una vivienda amueblada y equipada con lo necesario para mejorar su calidad de vida.

Robert Polanco dando una charla

Asimismo, reiteró que la misión de Propeep es trabajar en favor de las personas más vulnerables, especialmente aquellas que en el pasado han sido excluidas de sus derechos.

Finalmente, el funcionario agradeció a los comunitarios que han acompañado a doña Carmen durante este proceso y los exhortó a continuar brindándole apoyo. “Les pedimos que la cuiden y la acompañen, ya que es una persona no vidente que vive con su hijo y necesita del respaldo de todos ustedes”, manifestó.

Durante el emotivo acto de entrega, Polanco estuvo acompañado por la enlace del proyecto de transformación de La 42, Giddette Tabar, así como por la presidenta de la junta de vecinos “La Esperanza de los Pobres”, Magdalena González, entre otros líderes comunitarios.