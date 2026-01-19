Escuelas con menos dificultades retomarán docencia este martes, confirma ADP en SPM

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) decidió en asamblea efectuada este lunes en el Centro Educativo de Excelencia Deportiva, Profesor Alberto Byas, que los centros que no tienen grandes dificultades pueden laborar de forma normal a partir de este martes, y que los estudiantes de las escuelas de jornadas extendidas se integrarán en el horario de 8 am a 4 pm.

La dirigente del gremio magisterial, profesora Marisela Fernández, dijo este compás de espera es producto del diálogo que llevan a cabo con las autoridades de Educación, el obispo monseñor Santiago Rodríguez y las iglesias evangélicas, preocupados porque hace más de dos meses que en esta ciudad de San Pedro de Macorís hay un paro de brazos caídos en reclamo de mejores condiciones de los centros educativos, pero que los centros donde existen graves problemas continuarán de brazos caídos hasta que la situación le sea resuelta.

Indicó que las autoridades de la Regional 05 de Educación se comprometieron en solucionar el problema, y que una comisión de la ADP visitará el Ministerio de Obras Públicas, ya que acordaron la reparación de todos esos centros que tienen dificultades para impartir la docencia, por lo que estos centros impartirán la clase hasta la una de la tarde y los maestros seguirán laborando hasta las 4 de la tarde, mientras que las escuelas que no son de tandas extendidas despacharán a los estudiantes a las 12 del mediodía y los maestros hasta la 5 de la tarde, en tanto que en la tanda nocturna la docencia será hasta las 8 de la noche.

La dirigente de la ADP sostuvo que ese gremio espera que la situación sea resuelta, ya que el obispo Rodríguez se comprometió en hacer las gestiones para que el problema sea solucionado a la mayor brevedad posible y la docencia se pueda seguir impartiendo con normalidad.