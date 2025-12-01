FEDA entrega 60,000 plántulas de café a productores de Corocito, Sabaneta y Juncalito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de la 3ra Ruta Monumental en La Sierra en San José de Las Matas, provincia Santiago de Los Caballeros, el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, visitó diversas comunidades, en donde escuchó a los agricultores y emprendedores de la zona, además entregó 60 mil plántulas de café, 60 cajas de colmenas de abejas, semillas de hortalizas y herramientas a los agricultores de la zona.

Estas entregas fueron realizadas bajo los programas Salvando las Montañas, Siembra tu Patio y Siembra Progreso, en los cuales se imparte una importante capacitación de Agroecología, agricultura familiar y el agroturismo, la misma forman parte del compromiso del FEDA con el desarrollo sostenible del sector agrícola, especialmente en zonas montañosas donde cientos de familias dependen de la agricultura para su sustento.

El director del FEDA, Hecmilio Galván, en tres actividades realizadas en las comunidades de Corocito, Sabaneta y Juncalito entregó una carta con la autorización para retirar 60,000 plántulas divididas de la siguiente forma:

20,000 plántulas para los productores de Corocito, entregadas al presidente Asociación de Caficultores de San José, Elías Torres, otras 20 mil para Sabaneta, entregadas al presidente de la Asociación de Caficultores Unidos Para el Progreso (ASOCAUPRO), Cristian de Jesús García y 20 mil al presidente de Caficultores de Juncalito (ASOPROJ), Ambiorix Marte.

Galván, explicó que la distribución de las plántulas se realiza de esa forma para evitar que las mismas sufran daños en el proceso de entrega y que en el momento del retiro del vivero, vayan directo a la tierra donde serán sembradas para evitar que se sequen, marchiten o maltraten.

Así mismo, el titular del FEDA entregó 60 colmenas de abejas a los apicultores en una actividad realizada en el Ayuntamiento de Juncalito.

En cada actividad el director del FEDA, realiza una dinámica de escuchar a los asistentes para que expresen las problemáticas que les aquejan y lo que necesitan para sembrar, así mismo deja un equipo encargado de los proyectos para en conjunto buscar soluciones y proceder a suplir necesidades a medida de lo posible.

En esta ruta se realizaron 14 actividades simultaneas, en donde se realizaron, entre los cuales figuran; Capacitación de Agroecología; Lanzamiento del programa Salvando Las Montañas, lanzamiento del programa Siembra tu Patio; Siembra Progreso y el Plan Nacional de Impulso al sector Apícola.

Al medio día se realizó un encuentro con los agricultores y líderes de la zona, en donde al director del FEDA, le acompañó el alcalde Juan Alberto Tavares, la vicealcaldesa, Belkis Rosario; en representación de la Policía Nacional, Mateo Pérez; el presidente de la Asociación (ASOCAUPRO), Cristiam García; el director municipal de INDOCAFE, Jorge Reyes y los regionales y macro regionales del FEDA, entre otras personalidades.