Feria Regional del Libro ha concitado interés

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. – La primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 que se celebra aquí hasta el domingo 26, ha reunido en los primeros dos días a cientos de personas, grandes y chicos que se han desplazados de toda la región Norte y han disfrutado de la historia, la cultura y la lectura, además de otras atracciones para toda la familia.

El evento, que está dedicado al expresidente y pensador Ulises Francisco Espaillat, en el marco del sesquicentenario de su gobierno, fue inaugurado el pasado domingo por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, en el Gran Teatro del Cibao.

Joan Ferrer, director de Ferias del Ministerio de Cultura, informó que los primeros días del evento ha concitado la atención del público, especialmente de los estudiantes de diferentes escuelas y colegios.

Informó que cada día la feria está dedicada a dos provincias. El lunes fue en homenaje a las provincias de Montecristi y Dajabón, ayer, a La Vega y Monseñor Nouel y este miércoles a las provincias de Valverde y Santiago Rodríguez.

La estudiante Yasmeiry Castillo, de 13 años, dijo que le ha encantado la feria por la diversidad que brinda a toda clase de público. En lo particular, la jovencita que viajó desde Constanza, La Vega, manifestó que le llamó más la atención la parte de la lectura y el teatro.

En ese sentido, también se expresó Scarverling Espinal, residente en la ciudad de Bonao, quien acompañado de su hijo menor, acudió a la feria en apoyo a su madre Solanny Almánzar por la presentación de su libro. “Ha sido una gran experiencia y todo muy bien”, afirmó la dama.

La Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 dispone de 11 pabellones y espacios temáticos orientados a la promoción del libro, la lectura y las industrias culturales. El eje central lo constituye el Pabellón Regional, conformado por 14 módulos, uno por cada provincia participante, en los que se exhiben manifestaciones del patrimonio histórico, artístico y cultural de cada demarcación. El público ha disfrutado y también ha aprendido bastante en los pabellones del Cómic, Artesanía, libro y lectura y el simulador del Instituto Dominicano de Aviación Civil, entre otros.