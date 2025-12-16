Fortaleciendo valores: taller busca crear campaña contra la violencia juvenil

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO.- La Oficina Para el Desarrollo de la Mujer (OPDM), ProFamilia, y otras organizaciones llevaron a cabo un Taller para la Creación de Campaña del Desmonte de Imaginario Contra la Violencia.

La actividad se llevó a cabo en La Casa de la Juventud y en la misma participaron delegaciones de las provincias Duarte, Santiago y Hermanas Mirabal respectivamente, en donde además se realizaron mini paneles grupales, así como se entablaron mesa de discusión en donde los jóvenes recibían orientaciones pero a la vez estos daban de los conocimientos adquiridos a través de otros tipo de eventos como este.

De acuerdo a la Linabel González, directora de la OPDM, este tipo de taller tiende a fortalecer los que son las raíces mismas de aquellos elementos que suelen ser importante en los jóvenes, tales como lo que es la formación de un buen carácter, pero sobre todo la importancia que tienen para el individuo lo que es la inteligencia emocional.

Precisó la también dirigente comunitaria, que dentro del taller se identificaron los diversos imaginarios de violencia más presente en los diferentes entornos de los participantes, como son la familia, la relaciones y las redes sociales.

Dentro de la actividad además de los elementos enumerados, se buscaba también que los jóvenes participantes escucharan la voz de cada territorio, la construcción de un mapa de creencias dañinas, así como la creación emocional para la instauración de una campaña contra la violencia.

El taller fue impartido a través de ProFamilia, por la facilitadora Ingerny Polanco. Además de Pro Familia y la OPDM, otras entidades que apoyaron dicho taller fueron la Unión Europea y el Núcleo de Apoyo a la Mujer.