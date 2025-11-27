Gobierno elabora nuevo protocolo de seguridad para proteger al país de otro apagón

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la República Raquel Peña declaró este jueves que el Gobierno dominicano está elaborando un nuevo protocolo de seguridad que permita un mayor rigor y pueda prevenir en el futuro un apagón nacional como el ocurrido el pasado 11 de noviembre.

El fallo eléctrico tuvo su origen en una desconexión manual de una línea energizada en la subestación de 138 kV de San Pedro de Macorís I, de acuerdo con el informe técnico divulgado este miércoles por el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI).

“Fue un error humano y eso es lo que dice el documento que el Gabinete Eléctrico publicó en el día de ayer (miércoles). Los errores son de humanos”, explicó la vicemandataria.

Por otra parte, la vicepresidenta Raquel Peña mostró su satisfacción por la licitación pública que se ha hecho para la construcción de la Autopista del Ámbar. Expresó que esta vía es una puerta al desarrollo de Santiago, la región norte y el país.

Se recuerda que en el mes de septiembre del año 2020, el presidente Luis Abinader aprobó y presentó en Santiago el proyecto para la construcción de la Autopista del Ámbar en alianza público-privada, cuya vía reducirá el tiempo de conexión entre Puerto Plata y el resto del país, generando empleo y beneficios a diversos sectores económicos.

El Gobierno ha manifestado que la vía representa el relanzamiento del desarrollo regional, debido a que va a reducir en tiempo y espacio las distancias entre importantes zonas productivas claves del país, lo que provocará una transformación económica y busca garantizar mayor seguridad, impactando directa e indirectamente a casi todos los sectores.

La vicepresidente Raquel Peña habló con los periodistas durante su participación en el acto de rendición de cuentas correspondiente al período legislativo 2024-2025 presentada por el senador de Santiago, Daniel Rivera.

Asistieron a la actividad, el alcalde Ulises Rodríguez, la gobernadora provincial Rosa Santos y el presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Cueto, así como legisladores, funcionarios del Gobierno central, miles de dirigentes y militares del partido oficialista, líderes empresariales y comunitarios.