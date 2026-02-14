El Gobierno vuelve a prometer terminar trabajos de la calle Del Sol ante el temor de la quiebra de los comerciantes

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Mientras el Gobierno aseguró que ahora si terminaría en el transcurso del próximo mes marzo la construcción del primer tramo de los trabajos de un túnel para el cableado, embellecimiento y revitalización de la calle Del Sol, los comerciantes se muestran escépticos, advirtiendo que si continúan los retrasos irían a la quiebra.

Debido a varias promesas incumplidas de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, ejecutora de la obra, el presidente Luis Abinader ha instruido al ministro de la Vivienda y Edificaciones Víctor “Ito” Bisonó, a supervisar y agilizar los trabajos en busca de reducir el impacto negativo en el comercio y el caos en el tránsito.

Este viernes, el funcionario encabezó un recorrido de supervisión por los trabajos de renovación que se ejecutan en la calle del Sol, donde reafirmó el compromiso del presidente Abinader y del Gobierno con la culminación de esta obra estratégica para el corazón comercial y cultural de la provincia de Santiago.

Destacó la importancia de acelerar el cronograma sin comprometer la calidad de los trabajos.

“Por instrucciones del presidente Abinader estamos dando seguimiento directo a esta intervención, sabemos el impacto que ha tenido en el comercio de la zona y por eso trabajamos para acortar los tiempos en la medida de lo posible, pero garantizando que la obra quede con la calidad adecuada”, expresó.

El ministro explicó que, aunque diversas situaciones como las condiciones climáticas han provocado retrasos en la ejecución, no existen atrasos en los pagos ni en los procesos administrativos del proyecto.

Bisonó subrayó que el modelo de intervención ya ejecutado en otras cuadras, que incluye soterrado de cableado, instalación de adoquines, modernización de iluminación y reorganización del espacio urbano, servirá como estándar de calidad para el tramo en ejecución. “Lo que está aquí tiene que quedar como lo anterior.

Temen quiebra de los negocios

"Con el paso que va la obra va a quebrar todo el comercio que es el mayor contribuyente de impuestos y empleos en la zona", afirmó Marcelino Peralta, hablando a nombre del sector comercio del casco urbano.

El dirigente duda que la obra completa sea concluida en un año como anunciaron las autoridades.

"La obra va super lenta y nosotros creemos que la empresa que tiene la responsabilidad no tiene la capacidad de equipos para resolver", dijo.

El dirigente también puso en duda que en un mes terminen el primer tramo como acaban de anunciar, por lo que tienen que se tome dos años y lleve a la quiebra al comercio.

Durante el recorrido participaron La gobernadora provincial Rosa Santos, el alcalde Ulises Rodríguez, ingenieros responsables del proyecto, empresarios, comerciantes, entre otros.