Una gran cantidad de establecimientos de Santiago no cumplen con la ley para el uso de piscina

Santiago.- Una gran cantidad de establecimientos de Santiago que tienen piscinas incluidas como parte de su oferta, no cuentan con los requisitos establecidos por la ley para estar en operación, lo cual representa un riesgo para los usuarios, especialmente durante las temporadas de alta asistencia. Por esa razón, algunos de estos espacios para el baño y la recreación, fueron clausurados.

Así lo informó hoy la Defensa Civil, en el inicio de un amplio operativo de inspección junto al Ministerio Público para evaluar los clubes, haciendas y otros establecimientos que poseen piscinas en esta provincia, tras la muerte por ahogamiento de una estudiante de 11 años en una hacienda de aquí durante una actividad de socialización organizada por el colegio donde estudiaba.

El organismo de socorro dijo que la medida tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la Ley 257-66, la cual establece obligaciones para proteger la vida y los bienes de las personas.

Durante estas visitas, las autoridades hacen un llamado enérgico a los propietarios y administradores de estos espacios para que cumplan estrictamente con los estándares de seguridad requeridos.

La estudiante del Colegio Da Vinci identificada como Stefhora Anne Mircie, de nacionalidad haitiana, murió ahogada el pasado fin de semana en una piscina de una villa privada ubicada en el sector de Gurabo, al norte de este municipio, en medio de un encuentro que realizó la institución educativa.

El cadáver de la menor fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para fines de la autopsia correspondiente, pero a la fecha las autoridades policiales sin el Ministerio Público han ofrecido las causas del incidente.

Luego del trágico hecho, las autoridades realizaron el operativo de inspección, informando que entre los elementos obligatorios que deben estar presentes en todas las áreas de piscina se encuentran: camilla para emergencias, silla de ruedas disponible para traslados, salvavidas capacitado y certificado, botiquín de primeros auxilios completamente equipado, silla de vigilancia elevada para supervisión continua, y señalización adecuada.

Además, rutas de evacuación, punto de encuentro, profundidad exacta de la piscina, señales de seguridad visible, trompa o tubo de rescate (trova) para emergencias acuáticas, notificación del agua y procedencia del agua utilizada en la piscina.

Asimismo, la Defensa Civil recordó que todo el personal responsable de operar o asistir en estas instalaciones debe poseer conocimientos en primeros auxilios, según lo exige la normativa vigente.

Las autoridades exhortan a los propietarios de haciendas y clubes a solicitar de manera voluntaria la inspección de sus piscinas para garantizar la seguridad de todos sus usuarios y evitar sanciones por incumplimiento.

La Defensa Civil dijo que reafirma su compromiso de seguir trabajando en conjunto con el Ministerio Público para asegurar que todos los establecimientos de Santiago mantengan las condiciones necesarias para la prevención de incidentes y la protección de vidas humanas.