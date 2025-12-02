Protestas
Hermanas Mirabal desoye llamado a huelga; en SFM se cumplió parcial
Aunque Salcedo fue militarizado desde la noche del domingo
HERMANAS MIRABAL. - Los municipios Salcedo, Villa Tapia y Tenares desoyeron el llamado a huelga y todas las actividades se desarrollaron con normalidad.
Sin embargo y desde pasadas las 7 de la noche del pasado domingo, el municipio Salcedo fue militarizado por tropas especializadas del Ejército y la Policía Nacional.
Conforme a lo observado por este medio, los comercios, el transporte y todas las actividades educativas se desarrollaron con normalidad.
Entre las organizaciones convocantes al paro de este lunes que por 24 horas fuera se hiciera para los municipios Salcedo,
San Francisco de Macorís, Licey, Moca y Navarrete, estaba la Coalición de Organizaciones Populares y el Frente de Lucha Popular y Progreso (FLUP.
En San Francisco de Macorís, el paro se cumplió de manera parcial en donde y al igual que en Salcedo la ciudad fue militarizada.
