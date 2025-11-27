Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El hermetismo rodea la muerte de una niña ahogada en una actividad escolar

Trece días han pasado desde la tragedia y el INACIF no ha dado los resultados de la autopsia, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional siguen en silencio.

José Alfredo Espinal

joseespinal.hy@gmailmcom

Santiago.- Continúa bajo cierto grado de hermetismo la investigación del caso de una estudiante de 11 años de nacionalidad haitiana que falleció ahogada en una piscina durante una actividad de socialización organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci, de esta ciudad.

La niña Stefhora Anne Mircie perdió la vida hace 13 días y todavía las autoridades no se han pronunciado de manera oficial sobre el hecho que ha impactado a la familia de la menor y a la sociedad santiaguera.

Y mientras el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) duerme el sueño eterno para dar el resultado de la autopsia, la Fiscalía y la Policía Nacional siguen en el limbo con el proceso investigativo.

Por su lado, el director regional 08 del Ministerio de Educación, Pedro Pablo Zapata, dijo que las autoridades del Ministerio Público están informadas acerca de lo ocurrido con la estudiante, por lo que entiende que son ellas las responsables de aplicar algún tipo de sanción.

El funcionario explicó que habrá que determinar si la dirección del colegio donde estudiaba la niña cumplió el protocolo para llevar a la estudiante a una actividad extracurricular. Aclaró que todos los centros educativos, sean públicos o privados deben estar sujetos al protocolo del Ministerio de Educación y con el consentimiento firmado por los padres del estudiante.

Zapata manifestó que la muerte de la menor ha lacerado de manera muy contundente a la comunidad educativa. Dijo que se trata de un tema humano donde se ha perdido una vida y dejó establecido que los niños que están en los centros educativos están en iguales condiciones sin importar que sean dominicanos, haitianos o de otras nacionalidades, “porque la educación es un derecho universal”.

La niña Stefhora Anne Mircie, de nacionalidad haitiana, residía con sus padres en el residencial Villa Elena, en la carretera Matanza, al sur de Santiago; ella formaba parte de un grupo de alumnos sobresalientes por su alto rendimiento académico.

La familia de la estudiante fallecida exige justicia. “Era mi única hija”, ha expresado la madre Lovelie Joseph Raphael, devastada por la tragedia.

Horas después del incidente, las autoridades del Colegio Da Vinci confirmaron el hecho mediante un comunicado y se limitaron a informar el deceso de la menor extranjera en una actividad escolar de socialización, pero no explicaron en cuáles circunstancias perdió la vida.

“Nuestra comunidad educativa está de luto y se solidariza con la familia afectada en estos momentos de dolor y profunda tristeza, al tiempo que pedimos al Creador que nos brinde fortaleza y consuelo”, expresó.

La institución educativa ubicada en la Carretera Don Pedro, de Santiago, dijo que estaba a la espera de la investigación realizada por las autoridades.