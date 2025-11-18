Desde hoy, Puerto Plata será primera “ciudad nupcial” en República Dominicana

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

PUERTO PLATA: -Este destino de la costa Norte será desde hoy un nuevo atractivo del turismo, al convertirse en la primera “ciudad nupcial” del país.

Este acontecimiento sin precedentes ocurrirá en el llamado Centro Histórico de este municipio, con la presentación oficial de esta iniciativa que une historia, cultura y turismo en torno al amor.

Este proyecto turístico cuenta con el respaldo de las autoridades municipales, entre ellas el alcalde Diómedes Roque García (Roquelito), el cual busca consolidar a la Novia del Atlántico como un destino nupcial con alma y propósito, donde el encanto colonial, el arte y la tradición conjugadas con la visión moderna de impulsar la economía a través del turismo de bodas.

Durante esta jornada serán realizadas actividades culturales, exhibición de proveedores del sector nupcial, presentaciones artísticas y recorridos por los espacios emblemáticos del Centro Histórico, que servirán de vitrina para promover el talento y la oferta turística de este destino.

Además, esta actividad servirá para celebrar el amor, impulsar la economía, lo cual como lema que enmarca este evento, concibe una plataforma de desarrollo social, económico que fortalecerá a emprendedores, diseñadores, fotógrafos, floristas, decoradores, estilistas, músicos y aquellos actores vinculados al sector.

Los organizadores de esta actividad dijeron que este destino, cuna del turismo nacional, marca la pauta en innovación, desarrollo sostenible, lo que lo proyecta como un referente regional en la industria de bodas y de eventos. Organizadores esperan que sean un éxito total.